Applaus für Goldkehlchen, Gitarristen und Bläser

Lampertheim. Als Achtklässler Jan Aaron Snaschel an den Saiten zupft und den tiefen, langgezogenen Refrain „Duuuust In The Wind“ anstimmt, stellt sich bei vielen Besuchern Gänsehaut ein. Mit dem Song der Rockgruppe Kansas aus dem Jahr 1977 lassen der 13-Jährige und seine Mitschüler der Gitarren- und Bandcoaching AG die Hans-Pfeiffer-Halle träumen. Mehr als 200 junge Musiker präsentierten ein bühnenreifes Programm, für das manch einer wohl mehr als zwei Euro Eintritt gezahlt hätte.

Das Lessing-Gymnasium führt seit über 13 Jahren die Auszeichnung „Schule mit Schwerpunkt Musik“. Auf dem Gelände gibt es einen eigenen Musikbau. Neben einem breiten Angebot an Arbeitsgemeinschaften von Chören bis hin zum Bandcoaching fördert das Gymnasium die Musikalität auch im regulären Unterricht. In den Klassen fünf und sechs gibt es spezielle Musikklassen (mit Vorkenntnissen), Bläserklassen (ohne Vorkenntnisse) und Basisklassen mit normalen Unterricht. Im weiteren Verlauf werden vertiefende Profilkurse und Wahlunterricht angeboten. In der Oberstufe gibt es außerdem Musik-Leistungskurse.

Für das Weihnachtskonzert hatten sich Schüler und Lehrer drei Tage lang in der Jugendherberge Oberwesel intensiv vorbereitet. Neben Jazz und Rockpop gehören auch Klassik und Weihnachtslieder zum Repertoire. Nun startet die Bläserklasse 5 unter Ute Junker mit einer Melodie von Mozart, dem traditionellen Arrangement „Fröhliche Weihnacht“ und „Jingle Bells“. Die Gesangsklassen 5 und 6 sowie die Chöre sorgen an diesem Abend für große Gesangsvielfalt. Abwechselnd versprühen die Goldkehlchen gute Laune und rhythmisches Klatschen mit Gospelnummern wie „Heaven Is A Wonderful Place“ oder besinnlichen Seelenfrieden mit dem 400 Jahre alten Hirtenlied „Als ich bei meinen Schafen wacht“.

Spende an den Förderverein

Landwirt Werner Hartmann übergibt eine Privatspende von 1000 Euro an den Förderverein. Das Geld war zu seinem 70. Geburtstag an insgesamt vier Bildungseinrichtungen in Lampertheim weiter gegeben worden. Der Erlös aus Speisen und Trank ging an das Schulprojekt „Los Amigos“, das ein Kinderkrankenhaus in Peru unterstützt. Zuvor zeigte die Bläserklasse 6 mit Jérôme Dath ihr Können. Eine Variation über ein Mozart-Thema klingt nach der Melodie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Das Juniororchester unter der Leitung von Diana Bauer präsentiert die Nummern „All I Want Bor Christmas Is You“ und „Let It Snow“, verpasst den Songs auch ohne Gesang eine interessante Note. Die Gitarristen und Sänger unter Reimund Popp stimmen bei dem Konzert mit „Somewhere Over The Rainbow“ ganz leise und gefühlvolle Töne, steigern sich aber dann doch zu der Hymne „I love Rock`n`Roll.

Der Abschluss bleibt den großen Ensembles vorbehalten. Die Big Band bekommt Szenenapplaus für „Rockin around the christmas tree“. Das Blasorchester wagt sich an die Filmmusik von der „Herr der Ringe“ und erntet Ovationen. Ein „Stille Nacht“ aus hunderten Kehlen entläßt die Besucher schließlich in die Weihnachtszeit. ksm

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019