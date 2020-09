Hofheim.Zu den 31 Lampertheimer Projekten am zurückliegenden Freiwilligentag in der Metropolregion gehörte auch eine Aktion in Hofheim. Die Geopark-vor-Ort-Begleiterinnen Charlotte Laible-Bär und Yvonne Ohl, beide auch Mitglieder im hiesigen Landfrauenverein, hatten das Projekt „Pflege des Hofheimer Rundwanderwegs“ angemeldet. Zu fünft und aufgeteilt in zwei Gruppen, nahmen die Landfrauen die Arbeit am Bürgerhaus in Angriff, zu deren Beginn auch Erster Stadtrat Jens Klingler und Ortsvorsteher Alexander Scholl gekommen waren.

Klingler lobte die Idee der Landfrauen, während Scholl als Mitinitiator des Rundwanderweges den Damen noch einige Tipps und Hinweise mit auf den Weg gab. Ausgestattet mit Putzeimern, Wischtüchern, Wasser und Müllsäcken machten sich die Landfrauen Charlotte Laible-Bär, Yvonne Ohl, Steffi Bär, Regine Hindel und Petra Gahabka auf den Weg, um in erster Linie die Infotafeln am Rundwanderweg zu reinigen und gleichzeitig den Zustand der Schilder zu prüfen.

Vier Eimer voller Abfall kamen dabei zusammen, darunter viele Zigarettenstummel, Kronkorken und Flaschen, die an Ruhebänken weggeworfen worden waren. Eine Tafel war defekt und muss demnächst erneuert werden. Speziell um das Wegwerfen der Zigarettenstummel einzudämmen beziehungsweise zu vermeiden, schlägt Charlotte Laible-Bär vor, Aschenbecher neben den Ruhebänken aufzustellen. Gut zwei Stunden waren die Landfrauen unterwegs. Negativ aufgefallen ist ihnen auch die Vermüllung entlang des Rundwanderweges, wo eine separate Aufräumaktion für angebracht gehalten wird. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.09.2020