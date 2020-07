Arbeiten an der Fassade

Lampertheim.Steinmetze sind derzeit an der Lampertheimer Domkirche am Werk. Wie Pfarrer Sven Behnke von der evangelischen Lukasgemeinde auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt, wurden schon im Zuge der Dachsanierung im vergangenen Jahr Schäden an der Sandsteinfassade festgestellt. Ein Teil davon sei bereits behoben worden, jetzt würden weitere Arbeiten erledigt, vor allem im Sockelbereich. So müssten beispielsweise die Säulenbasen am Hauptportal erneuert werden. Die Sanierung kostet die Gemeinde 21 000 Euro, die Landeskirche steuert auch etwas bei. Statik und Standfestigkeit der Kirche seien nicht in Gefahr, versichert Pfarrer Behnke. swa

