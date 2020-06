Arbeitseinsatz unter dem Kirchturm

Lampertheim.Kurz vor Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs in der Kita Mariä Verkündigung haben die Erwachsenen noch mal in die Hände gespuckt und das Außengelände hergerichtet. In den vergangenen Wochen ist im Gebäude schon zum Teil der Bodenbelag erneuert worden. Ebenfalls wurde im April durch eine gemeinschaftliche Aktion der Verwaltungsratsmitglieder die Gartenbewässerung saniert und erweitert, so dass nun die Rasenfläche im Außengelände gut nachwachsen kann.

Jetzt stand eine weitere Aufgabe im Außenbereich an: 60 Kubikmeter Hackschnitzel wurden angeliefert, wofür sogar der Parkplatz vor dem Jugendheim teilweise abgesperrt werden musste. Zahlreiche Freiwillige kamen zusammen, um den Kindern einen Außenbereich zu schaffen, der den Corona-Auflagen gerecht wird. Dafür musste der Fallschutz für die Außenspielgeräte ersetzt werden. Die Helfer aus Elternbeirat und Elternschaft, das komplette Kita-Team sowie der Verwaltungsrat der Gemeinde rund um Pfarrer Rauch packten mit Schubkarren, Schaufeln und Rechen an. Zwei große Berge von Hackschnitzeln mussten versetzt werden. Das Verteilen ging rasch über die Bühne, denn jeder wusste, wo er anzupacken hatte.

Da die Zusammenarbeit so reibungslos klappte, wurden spontan noch zwei Anhänger voll Spielsand geholt, so dass nun auch der Sandspielbereich hergerichtet ist. Nun kann das Kita-Team entspannt der nächsten Sicherheitsbegehung auf dem Außengelände entgegenblicken.

Gerne hätten die Verantwortlichen auch die Kinder zu der Aktion eingeladen. Denn ihnen hätte das Toben in den Hackschnitzeln sicher viel Freude bereitet. Doch aufgrund der strengen Hygiene- und Abstandsregeln, die in dieser besonderen Zeit einzuhalten sind, wurde darauf schweren Herzens verzichtet. Bei bestem Wetter hatten die Großen ihre Aufgabe bereits gegen Mittag erledigt. Pfarrer Rauch und der Verwaltungsrat der Gemeinde bedankten sich allen Helfern für ihren Einsatz. Die Gemeinschaft sei nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Geiste zu spüren gewesen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 08.06.2020