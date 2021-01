Arbeitskreis Energie tagt virtuell

Lampertheim.Der Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit tagt am Montag, 25. Januar, 18 Uhr, in virtueller Form. Interessierte Bürger können an der Sitzung teilnehmen. Benötigt werden ein PC, ein Laptop oder ein mobiles Endgerät und ein Internetzugang. Wer an der Sitzung teilnehmen möchte, kann bis spätestens Montag, 18. Januar, 12 Uhr, eine E-Mail an pressestelle@lampertheim.de schicken. Angemeldete Personen erhalten in den Folgetagen, spätestens am Tag der Sitzung eine Einladung an die E-Mail-Adresse, mit der sie sich angemeldet haben. Dort gelangen sie über einen Link, der den Internetbrowser öffnet, zur virtuellen Sitzung. Anmeldungen nach dem 18. Januar können nicht mehr berücksichtigt werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021