Aromaöl, Schlemmereien und Musik

Lampertheim.„Mit der Veranstaltung regen wir alle fünf Sinne an“, macht London-Pub-Besitzer Friedrich Hackstein zum Pressegespräch neugierig. Er lädt für Sonntag, 9. September, ab 14 Uhr zum Fest der Sinne im Biergarten des Lokals ein. Dafür hat er ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Die Besucher können sich die Ausstellung der Mitglieder des Künstlerstammtisches „Kreis“ anschauen, die bereits am Mittwoch, 5. September, 19 Uhr eröffnet wird. 17 Künstler präsentieren sich im London Pub und im Außenbereich. Was zum Schnuppern gibt es bei der Aromapraktikerin Elke Litters. Sie entführt in die dufte Welt der ätherischen Öle.

„Musik vom Feinsten“ verspricht Friedrich Hackstein mit der Sängerin Annalisse Walker. „Der australische Star lebt in Heidelberg“, erklärt Hackstein. Und dass die Sängerin „The Voice of Australia-Finalistin“ wurde. Begleitet wird sie von dem Ausnahmegitarristen Christoph Stadtler. Er lebt in Speyer und erobert mit akustischen und elektrischen Gitarrenklängen die großen Bühnen der Welt. „Walker performt Songs aus Pop, Rock und Jazz, mit einer Stimme und einem Ausdruck zum Niederknien“, berichtet der Inhaber der Kulturkneipe.

Auch Matthias Karb, die „Stimme von Lampertheim“, nimmt am Fest der Vielfalt teil. Der Lokalmatador wird singend und Keyboard spielend die Besucher erfreuen. Als Lampertheimer Urgestein bezeichnet Hackstein Manfred „Männe“ Beck. Der Musiker stellt sein neues Soloprojekt vor: „Next stop is Woodstock“. Männe unternimmt mit den Gästen einen musikalischen Abstecher in die Zeit der Blumenkinder, Hippies und Schlaghosen und erfüllt sich damit einen Herzenswunsch. Nur begleitet von Westerngitarre und Blues Harp werden Erinnerungen an das Woodstock-Musikfestival und die Ära der „Love & Peace-Songs“ wach, verspricht Hackstein.

Wein passend zu Klängen

Silvia Brown ist eine herausragende Sängerin. Sie gastierte schon oftmals im London Pub. Zum Fest der Sinne wird sie mit Wolfgang Schüßler und Hans Heiser (beide Gitarre und Gesang) auftreten. Upbeat heißt das Trio und bringt sogenannte Unplugged-Versionen von Hits und Evergreens aus 50 Jahren. Das Wort Upbeat bedeute als Adjektiv optimistisch, peppig oder euphorisch und diese Eigenschaften verkörperten die Musiker.

Friedrich Hackstein will seine Gäste auch mit Gaumenfreuden verwöhnen. Angedacht ist die Vorstellung neuer Weine passend zur dargebotenen Musik. Außerdem gibt es sechs verschiedene Flammkuchen und als süße Schlemmereien Kuchen. Die Veranstaltung wird von „cultur communal“ unterstützt und kostet keinen Eintritt. roi

