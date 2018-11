„Atemlos durch den Bach“

Lampertheim.Die Schüler der Musikschule machten am Sonntag sich und ihren Gästen ein frühes Weihnachtsgeschenk. Mit dem Orchesterkonzert in der Andreaskirche schlossen die verschiedenen Ensembles das Jahr musikalisch ab. Dabei legten sie sich bewusst nicht auf eine Epoche fest und zeigten ihr Können von barocken Stücken bis zu modernen Arrangements.

Die Damen des Streichensembles hatten drei Stücke des zeitgenössischen Komponisten Uwe Heger ausgesucht. Das lateinamerikanische „Llamame“ sei ursprünglich als Straßenmusik geschrieben worden, „darf aber sicher auch in der Kirche gespielt werden“, versicherte Moderatorin Cathrin Ambach. Eher getragen erklang die Klezmermusik „Land of Milk and Honey“. Dagegen konnte Leiterin Susanne Weinacker beim schwungvollen Ragtime „Hot Chocolate Rag“ die Zuschauer zum Mitklatschen animieren.

Bei Mozarts „Quartett in G-Dur“ war das Jugendorchester mit doppelten und dreifachen Stimmen komfortabel besetzt. Jasmin Magahed an der Solovioline übernahm mit Bravour den Part des „Piccolino“ aus der gleichnamigen Oper von Ernest Guiraud. „Wir haben ein Streicherstück geklaut, dafür mit Dane Ehret aber einen Solocellisten mitgebracht“, kündigte Ambach ihr Ensemble an. Zunächst hauchten die Querflöten den Tanz „Pavane“ des Barockkomponisten Henry Purcell in den Raum, bevor sie sich dramatisch steigerten. Was wäre Weihnachten ohne Peter Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“, hatten sich die Flötistinnen wohl gedacht und nahmen „Tanz der Rohrpfeifen“ und „Tanz der Zuckerfee“ in ihr Programm auf.

Klänge aus Computerspielen

Gitarrenlehrer Rudi Weinacker versteht es, Jugendliche mit modernen Klängen für sein Instrument zu begeistern. Die Titel „Legend of Zelda“ und „Final Fantasy 6: Terra“ bewiesen, dass sich auch Musik aus Computerspielen harmonisch arrangieren lässt. „Ohne ein spanisches Stück dürfen die Gitarren aber nicht gehen“, verwies Ambach auf eine der Stärken des Ensembles. Den „Danza Espanola“ von Enrique Granados zupften die Schüler dann auch besonders melodisch.

Das Kammerorchester unter Leitung von Iveta Schober glänzte mit der „Suite Nr. 2 h-Moll“ von Johann Sebastian Bach. Zeitweise verschmolz die Musik von Soloflötistin Jessica Hornig mit den Klängen des Orchester, um sich gleich darauf emporzuheben. Vor allem die schnell tänzelnde „Badinerie“ erforderte Fingerfertigkeit. „Atemlos durch den Bach“, wie es Moderatorin Ambach nannte.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018