Auch der Fuchsbau ist geschmückt

Neuschloß/Lampertheim.Dieses Fenster befindet sich mitten im Wald und steckt voller Leben. Die Kinder des Waldkindergartens haben es schon vor Wochen weihnachtlich geschmückt. Obwohl sie eigentlich kaum Zeit in ihrer Bauwagen-Siedlung verbringen. Denn im Wald zwischen Neuschloß und Lampertheim gibt es viel spannendere Dinge zu entdecken. Langweilig wird es den Kindern inmitten der Natur nie. Das Areal liegt gleich neben den zwei Trimm-Dich-Strecken, die zum Erholungsangebot rund um die Grillhütte Heidetränke gehören.

Der kommunale Kindergarten mit dem passenden Namen „Fuchsbau“ existiert seit Mai 2017 in der Spargelstadt. Er besteht aus einer Gruppe, in der bis zu 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden können. Die Betreuungszeit liegt zwischen 8 und 14 Uhr. Trotz der heimeligen Dekoration am Bauwagen: Von innen sehen die Kinder ihr Haus auf Rädern auch im Winter eher selten. Denn das Waldgebiet rundherum lädt zum Spielen ein.

Neben den ganz natürlichen Möglichkeiten, die der Forst bietet, hat sich für Kinder und Erwachsene hier eine komplette Erholungsanlage angesiedelt. Neben mehreren Lauf- und zwei Trimm-Dich-Strecken führt auch ein Waldlehrpfad durchs Unterholz. Daneben hat der Lions-Club einen kleinen Niedrigseilgarten mit drei Stationen ins Leben gerufen. Auf der Anlage der Grillhütte befindet sich neben einem Fußballplatz auch eine Matsch-Spielanlage samt Wasserpumpe.

Wird es im Wald dann doch ungemütlich – etwa bei starkem Sturm oder Unwetter –, können Kinder und Erzieher in der Kindertagesstätte in Neuschloß Zuflucht suchen. Oft kam das in den bisherigen drei Jahren allerdings nicht vor. ksm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.12.2020