Auch Ehefrau erkrankt

Lampertheim.In Lampertheim ist eine weitere Person am Coronavirus erkrankt. Es handelt sich dabei um die Ehefrau des gestern bekannt gewordenen Falls, teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung in Heppenheim mit. Die Ehefrau stand aufgrund der Erkrankung ihres Mannes bereits unter Quarantäne. Wie berichtet, stehen diese beiden Fälle nach aktueller Einschätzung nicht im Zusammenhang mit den bereits bekannten Fällen im Kreis, sondern lassen sich unabhängig davon auf eine Infektionskette zurückzuführen, die ihren Ursprung in Südtirol hat. Insgesamt sind derzeit fünf Personen im Kreis Bergstraße am neuartigen Coronavirus erkrankt, vier in Lampertheim, eine in Lautertal. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.03.2020