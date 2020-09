Auch ohne feiernde Masse herrscht gute Stimmung

Lampertheim.Künstlicher Nebel waberte über die Bühne und im hinteren Teil der Biedensand Bäder. Dort wurde zwei Tage lang der „Dis-Tanz der Bässe“ gefeiert und vom Wetter verwöhnt.

Nachdem der achte Tanz der Bässe 2019 regelrecht ins Wasser gefallen war, sollte es nun in diesem Jahr die neunte Auflage geben. Doch die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern Philipp Butterfass und Eduardo Hurtado Perez einen dicken Strich durch die Planung. Anstatt Trübsal zu blasen und das Event abzusagen, stellten sie ein strenges Sicherheits- und Hygienekonzept auf die Beine, mit dem Platz für 250 Menschen gegeben war. Am Freitag feierten rund 130 Fans der elektronischen Musik, der Samstag war schon Tage zuvor ausverkauft.

Die Besucher tanzten oder chillten in sogenannten Bass-Fields, die voneinander getrennt aufgestellt waren. „Eine Atmosphäre fast wie im heimischen Wohnzimmer“, sagte Perez. Ausgelassen über das Gelände tanzen war zwar nicht erlaubt, jedoch fühlten sich die angesprochenen Feiernden nicht eingesperrt. Dass das Tanzen zwischen den Feldern nicht erlaubt war, störte drei Besucherinnen aus Heidelberg jedenfalls nicht: „Uns ist das recht. Wir Frauen haben hier im Field unseren eigenen Platz, können unsere Sachen abstellen und die Männer lassen uns in Ruhe.“ Sie tanzten wie aufgezogen nach den Elektro-Sounds und jubelten dem Mannheimer DJ und Produzenten Stefano Libelle alias Steffen Altig zu. Er arbeitete konzentriert und spielte seine elektronische Musik aus dem Genre House & Techno ab.

Konzept geht auf

Alles in allem ging es wesentlich ruhiger zu als sonst. Mit dem eigentlichen Tanz der Bässe sei das nicht zu vergleichen, war die Meinung vieler. Die Jahre zuvor waren zu diesem Ereignis schließlich über 5000 Gäste auf das Gelände der Biedensand Bäder geströmt. „Ich bin dabei, weil ich die Veranstalter unterstützen möchte – gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise“, sagte Benjamin Schuster. Der Lampertheimer befand, dass Butterfass und Perez ein super Corona-komformes Konzept entworfen hatten. Auch das Badeverbot, das dieses Mal bestand, habe wohl keiner beklagt, hieß es. Am Eingang zum Festivalgelände, der sich beim Angelsportverein 1920 befand, tauschten sich zwei Besucherinnen aus. „Dass die Corona-Pandemie dazwischenkam, ist bedauerlich für die Veranstalter“, sagte eine Frau aus Rödermark. Sie kam, um vom Alltagsgeschehen abzuschalten. Denn auch diese Art Musik könne Balsam für die Seele sein, so ihre Überzeugung. Ihre Freundin aus München lobte die Veranstalter: „Auf dem Gelände ist alles gut organisiert.“

Der Bistro-Bereich, der von Imbiss Herrmann bewirtschaftet wurde, war abgeteilt. Speisen und Getränke konnten per App bestellt werden und wurden den Gästen an ihren Platz gebracht. Es gab nur eine Aktionsbühne. „Die Bässe, die nach hinten in Richtung Lampertheim strahlten, haben wir dieses Mal ausgeschaltet“, sagte Perez. Dadurch sollte der Bühnensound nicht so arg wummern, aber nach vorn bei den Besuchern dennoch kräftig ankommen. Philipp Butterfass, der am Einlass anzutreffen war, animierte manch neugierigen Passanten, sich doch das Geschehen von innen anzusehen. ASV-Vorsitzender Matthias Seidenspinner war zufrieden mit den beiden Tagen Dis-Tanz der Bässe und dem Kerwefrühschoppen am Sonntag, bei dem auch noch einmal DJs auflegten. Es sei alles gesittet abgelaufen, lobte er.

© Südhessen Morgen, Montag, 14.09.2020