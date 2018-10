Auch Solisten sind zu hören

Lampertheim.Am Samstag, 20. Oktober, veranstaltet der Katholische Kirchenmusikverein sein großes Jahreskonzert. Es findet in der Kirche Mariä Verkündigung statt und beginnt um 20 Uhr.

Unter dem Titel „Et in Terra Pax“ führt das Orchester unter der Leitung von Helmut Baumer klassische, geistliche und zeitgenössische Werke für symphonisches Blasorchester auf. Neben „Et in Terra Pax“ von Jan van der Roost, einem opulenten Werk mit sehr unterschiedlichen Klangfarben und Harmonien, bringen die Musiker zum Beispiel auch „Out Of Africa“ von John Barry, „Os Justi“ von Anton Bruckner, sowie „Oh Happy Day“ zu Gehör. Bei einigen Stücken zeigen Solisten zur Orchesterbegleitung ihr Können.

Neben dem großen Orchester des Vereins treten auch die KKMV-Newcomer auf, ein Orchester, das aus Musikern besteht, die noch nicht sehr lang in der Instrumentenausbildung sind. red

