Auf das Diplom folgt der Preis

Viernheim/Lampertheim.„Wir ehren heute Menschen, denen der Schutz der Umwelt sehr am Herzen liegt. Menschen wie Sie brauchen wir in Zeiten des Klimawandels so dringend wie nie zuvor“, sagte Landrat Christian Engelhardt. Bei einer Feierstunde im Foyer der Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim verliehen Vertreter der Kreisverwaltung drei ausgewählten Projekten den Umweltpreis des Kreises Bergstraße. Bei der Preisverleihung brachte Daniela Vogel vom Schulamt in Heppenheim den Gästen das Projekt „Juniorförster-Diplom“ näher, das die Jury mit dem Hauptpreis ausgezeichnet hatte. Die Ortsgruppe Lampertheim des Naturschutzbundes (Nabu) sowie die AG „Heilpflanzengarten an der Lindenfelser Burg“ komplettierten als weitere Preisträger das erfolgreiche Trio.

Im Rahmen des Umweltprojekts „Juniorförster-Diplom“ nehmen seit 2009 jedes Jahr Schüler aus drei Viernheimer Grundschulen den Wald genauestens unter die Lupe. Der Verein Kompass Umweltberatung Viernheim organisiert das Projekt in Zusammenarbeit mit Markus Hörner vom Forstamt Lampertheim. Die Kinder sollen dabei den Lebensraum Wald mit seinen Bewohnern auf spielerische Art und Weise entdecken.

Zu allen Jahreszeiten im Wald

Das Projekt setzt sich aus vier Modulen zusammen: So gehen die Kinder gemeinsam mit Förster Markus Hörner in allen vier Jahreszeiten im Wald auf Entdeckungsreise. Im Frühjahr steht das Thema Pflanzenwachstum im Vordergrund, im Sommer liegt der Fokus auf den verschiedenen Baumarten und der Jungwuchspflege. Während im Herbst die Lebensweise der Waldtiere und die Fruchtbildung der Bäume den Schwerpunkt bildet, endet das Projekt im Winter mit dem Thema Holz und seiner Nutzung. Die Kinder erhalten nach dem Ende des Projekts das „Juniorförster-Diplom“. Jährlich nehmen mehr als 200 Kinder an insgesamt 36 Terminen der Veranstaltungsreihe teil.

Daniela Vogel vom Staatlichen Schulamt in Heppenheim erklärte, das Projekt sei aus pädagogischer Sicht besonders wertvoll, da es Kindern auf eine intuitive Art und Weise die Erkundung des Waldes ermögliche. Die Zusammenarbeit mit engagierten Lehrern und Eltern sei für den Erfolg des Projekts sehr wichtig gewesen.

„Die Digitalisierung erschwert den heute aufwachsenden Kindern den Zugang und die Begegnung mit der Natur. Umso höher ist die Bedeutung des Diploms einzuschätzen“, ergänzte Markus Taube, Schulleiter der Fröbel-Schule. Landrat Christian Engelhardt, Bürgermeister Matthias Baaß und Daniela Vogel überreichten den Vertretern des Viernheimer Umweltprojekts den mit 1500 Euro dotierten Hauptpreis.

Daneben erhielten Dieter Adolph und Inge Morckel von der „AG Heilpflanzengarten“ Lindenfels sowie Klaus Feldhinkel als Vertreter der Nabu-Ortsgruppe Lampertheim jeweils den mit 750 Euro dotierten zweiten Preis. Der Lindenfelser Heilpflanzen-Lehrgarten besteht seit 2002 an der Burgmauer der Stadt, er beherbergt mehr als 100 Pflanzen und ist für Interessierte jederzeit kostenlos zugänglich. Engagierte Bürger pflegen und erweitern den Garten kontinuierlich.

Darüber hinaus würdigte die Jury das langjährige Engagement der Nabu-Ortsgruppe Lampertheim, die sich unter anderem um die Pflege von Biotopen und Nistkästen verdient gemacht hat und zahlreiche Umweltbildungsprojekte für Kinder und Erwachsenen veranstaltet. Für den Naturschutzbund nahm Klaus Feldhinkel den Preis entgegen. Er selbst ist schon seit 1974 im Umweltschutz engagiert.

Die zehnjährige Sophia Kramer verlieh der Veranstaltung mit ihren Darbietungen am Klavier einen feierlichen Rahmen. So begeisterte sie das Publikum mit Werken wie Mozarts „Sonate in C-Dur“ oder Johann Burgmüllers „Spinnerlied“ mit technischer Finesse, während sie das zeitgenössische Stück „The Cat And The Mouse“ von Aaron Copland mit viel Gefühl interpretierte. Die Besucher ließen die Feierstunde bei einem Stehempfang ausklingen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018