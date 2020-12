Auf dem Fahrrad durch den Panzerwald

Lampertheim.Die beiden Städte Viernheim und Lampertheim bewegen sich aufeinander zu. Und das auf zwei Rädern. Beide Kommunen bereiten parlamentarische Initiativen vor, um die Fahrradverbindung zu stärken. In die Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung soll diesbezüglich Bewegung kommen: Die sozialliberale Koalition will einen Antrag einbringen, um einen Radweg durch den ehemaligen Panzerwald auszuweisen. Ziel ist eine durchgehend komfortable Befahrbarkeit des Weges.

Die Initiative ist mit der Absicht des Kreises Bergstraße verknüpft, das Radwegenetz zwischen Bergstraße und Rhein auszubauen und zu ertüchtigen. Die Kommunen sollen dabei von einem Förderprogramm profitieren, über das sich auch die Verbindung Lampertheims mit Viernheims zumindest teilfinanzieren ließe, wie SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt im Gespräch mit dieser Redaktion erläutert.

Ausflug in die Natur

Von einer solchen Verbindung hätten nach seiner Einschätzung die Bürger beider Kommunen etwas: die Viernheimer, die gerne den Lampertheimer Altrhein und die Heide ansteuern – die Lampertheimer, die ihren Sonntagsausflug nach Viernheim möglichst per Rad und von Natur umgeben absolvieren mögen. Sobald entsprechende Wege im ehemaligen Panzerwald hergerichtet und beschildert würden, könnten Ausflügler zwischen beiden Kommunen aufeinander zu radeln, ohne entlang der viel befahrenen L 3110 beziehungsweise der L 3111 zu pendeln. Gerade die Sozialdemokraten in beiden Stadtparlamenten zögen diesbezüglich an einem Strang, betont Marius Schmidt.

Da der Weg über zwei Gemarkungen führt, müssten sich beide Kommunen finanziell und anteilig – bemessen an der Länge beider Wegeabschnitte – beteiligen. Der Antrag der sozialliberalen Koalition umfasst auch die Befestigung des Parkplatzes am Gasthaus Heide. Dort würde der Radweg in Richtung Viernheim beginnen, um in der Nachbarkommune im nordwestlich Viernheims gelegenen Vereinsviertel zu enden. Der Parkplatz sei gerade im Winter häufig unbegehbar, erklärt SPD-Fraktionschef Schmidt.

Ein zweiter Koalitionsantrag befasst sich unterdessen mit der städtischen Vereinsförderung. Diese werde zur Zeit verwaltungsintern aktualisiert. Dazu gehört nach Auffassung von SPD und FDP auch die Neuregelung von Zuschüssen für Investitionen in Vereinsheime. Bislang sei Vereinen für Umbauten oder Sanierungen ein Zuschuss und ein Darlehen in einer Höhe von jeweils zehn Prozent, maximal aber 105 000 Euro gewährt worden. Das Darlehen sei in den zurückliegenden Jahren gewöhnlich in einen „verlorenen Zuschuss“ umgewandelt worden, den die Vereine nicht mehr zurückzahlen mussten.

Der bürokratische Aufwand sei vergleichsweise hoch. Deshalb möchte die Koalition mit ihrem Antrag die Vereinsförderrichtlinien insofern geändert haben, dass bei Investitionen – dazu zählen etwa auch energetische Sanierungsmaßnahmen – jeweils ein 20-prozentiger Zuschuss gewährt wird, und das bis zu einer Höchstsumme von 105 000 Euro. Weitere klimarelevante Maßnahmen wie Begrünungen oder Entsiegelungen werden über das Förderprogramm „Klimafreundliches Lampertheim“ bezuschusst.

Die Koalition spricht sich in ihrem Antrag ferner für den Beitritt der Stadt ins bundesweite Städtenetzwerk „Engagierte Stadt“ aus. Ziel sei es, zusätzliche Kompetenzen für die Vereinsarbeit zu erwerben und Möglichkeiten zum Erwerb finanzieller Mittel auszuschöpfen. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.12.2020