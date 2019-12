Lampertheim.Der Einbruch bei den Gewerbesteuern um 800 000 Euro hat bei den Lampertheimer Kommunalpolitikern keinen großen Eindruck hinterlassen. Tatsächlich schließt der Etatentwurf für 2020 mit einem Überschuss von 560 000 Euro ab – knapp 300 000 Euro mehr als ursprünglich kalkuliert. Mit knapp 20 Anträgen, von denen ein Großteil über den städtischen Haushalt finanziert werden muss, signalisierten die Fraktionen dann auch politischen Gestaltungswillen.

Streitpunkt Ordnungspolizei

Die Forderung von CDU und Grünen nach mehr Personal für die Lampertheimer Ordnungspolizei stieß bei der Mehrheitskoalition aus SPD und FDP jedoch auf Ablehnung. Es sei eine „Frage des Wollens und Könnens“, begründete SPD-Fraktionschef Marius Schmidt in seiner Haushaltsrede am Freitag. Den CDU-Antrag zur Aufstockung des Ordnungsamtes durch vier Stellen wies er ebenso als „unpräzise“ zurück wie den Vorschlag der Grünen für zwei Stellen mehr. Zum einen müsste eine Aufstockung mit Steuererhöhungen ausgeglichen werden; zum anderen eigneten sich Fragen der Sicherheit nicht für politische Auseinandersetzungen auf kommunaler Ebene. Stattdessen sei die Landesregierung gefordert, die Polizei personell besser auszustatten. Zuvor hatte CDU-Fraktionschef Edwin Stöwesand behauptet, die Personalaufstockung mit einem Kostenaufwand von 224 000 Euro werde durch Gebühren finanziert, die mit geahndeten Verstößen im Straßenverkehr aufgebracht würden. Aber Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel warb für den Antrag der Grünen, der jedoch auf einer personellen Umschichtung innerhalb der Verwaltung beruht.

Unterdessen sah Sozialdemokrat Schmidt die Stadt „auf dem Weg in ein neues Jahrzehnt“. Hierfür erkannte er gute Bedingungen: Der Haushaltsplan komme ohne Steuererhöhungen aus, Wohnen bleibe bezahlbar und Gewerbeansiedlungen würden durch moderate Hebesätze erleichtert. Gegenüber der Verwaltung mahnte Schmidt die stringente Umsetzung von Maßnahmen an, vor allem beim Erhalt der städtischen Infrastruktur. Etwa im Bereich der Kanalsanierung, die mit einem „Wermutstropfen“ verbunden sei: der Steigerung der Niederschlagswassergebühren.

Auf den Ausbau bezahlbaren Wohnraums und die Bildungspolitik richtete CDU-Fraktionschef Stöwesand seine Aufmerksamkeit. Der weit verbreitete Fachkräftemangel erfordere größere Anstrengungen im Bereich der Bildungspolitik. Damit verband Stöwesand das Ziel seiner Partei, sich für die Lampertheimer Schulen einzusetzen und die Kinderbetreuung sicherzustellen. Sorgen bereite ihm der steigende Zuschussbedarf beim Öffentlichen Nahverkehr und bei den Biedensand-Bädern.

Die FDP ist optimistisch

FDP-Fraktionschef Thomas Bittner sah angesichts des ausgeglichenen Etatentwurfs – und das zum vierten Mal in Folge – Grund zum Optimismus. Der Stadtumbau sei ein wichtiges Element in der Entwicklung Lampertheims. So werde für das Areal zwischen Domgasse und Emilienstraße ein Architektenwettbewerb vorbereitet. Mit Blick auf die Forderung von CDU und Grünen nach einer personellen Aufstockung des Ordnungsamtes riet Bittner, die Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung in der Verwaltung und die Schlussfolgerungen aus dem Sicherheitskonzept „Kompass“ abzuwarten.

Im Unterschied zu SPD-Fraktionschef Schmidt, der das Geld aus dem Landesförderprogramm „Starke Heimat“ als „Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“ bezeichnete, überwogen für Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel die Vorteile. Dem Programm sei es zu verdanken, dass das Haushaltsergebnis positiver sei als ursprünglich kalkuliert. Als strukturelles Problem erkannte Nickel jedoch schwankenden Erträge, etwa im Bereich der Gewerbesteuer.

Deshalb müssten die Ausgaben verstärkt kontrolliert werden; als „Ausgabenblöcke“ fasste Nickel die Sach- und Dienstleistungen und die Personal- und Versorgungskosten der Verwaltung kritisch ins Auge. So hätten die Personalstellen in den vergangenen Jahren einen „ungebremsten Zuwachs“ erlebt: von 330 auf 379 Stellen, und das „ohne erkennbare Effizienzsteigerung“. Hier werde „deutlich über die Verhältnisse gelebt“. Kritisch äußerte sich der Grünen-Politiker über die Zahl von 44 Stellenhebungen in den vergangenen Jahren. Die größte Herausforderung der Kommunen sei der digitale Wandel. Dieser müsse zur Verbesserung der Dienstleistungen genutzt werden. Mit Blick auf das Defizit im Waldwirtschaftsplan von rund drei Millionen Euro forderte Nickel eine „nachhaltige Forstwirtschaft“ ein.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am Ende einstimmig gebilligt. Lediglich die FDP enthielt sich bei der Verabschiedung des Investitionsprogramms für die Jahre bis 2023 mit einer Stimme.

