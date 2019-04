Auf dem Weg zur inklusiven Schule

Lampertheim.Ist die Schule ein Rüttelsieb der Nation, die bereits im Grundschulalter verschiedene Lebenschancen an Kinder verteilt? „Es gibt eine starke Tendenz an deutschen Schulen, Kinder zu selektieren“, erklärt Prof. Dr. Dieter Katzenbach von der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Leiter des Arbeitsbereiches Inklusive Pädagogik und Didaktik bei kognitiven Beeinträchtigungen. Er folgte der Einladung der Lebenshilfe Lampertheim und Ried und gab in der Mensa des Lessing-Gymnasiums einen Überblick zur inklusiven Bildung in Deutschland. Rund 70 Interessierte, darunter Lehrer, Erzieher und Eltern, nahmen daran teil.

„Wir müssen die Unterschiedlichkeit aller Kinder anerkennen“, so Katzenbach. „Geistige oder körperliche Beeinträchtigung zum Beispiel ist nur ein Merkmal unter vielen, worin sich Kinder voneinander unterscheiden können. Was zum Teufel gibt uns das Recht, dieses eine Merkmal herauszugreifen und danach Kinder zu selektieren?“ Er betont in seinem Vortrag: Die Vielfalt ist der Ausgangspunkt von Inklusion. Inklusive Bildung hat den Status eines Menschenrechts – das sei ernst zu nehmen, anstatt beim ersten Gegenwind zurückzurudern. Für Lehrer sieht Katzenbach dabei zwei zentrale Herausforderungen: Zum einen der Umgang mit heterogenen Gruppen. Zum anderen die Kooperation in multi-professionellen Teams, beispielsweise die Zusammenarbeit von Sonderpädagogen und Regelschullehrern. Dabei beklagt Katzenbach die Geräuschlosigkeit des hessischen Schulamts und des Kultusministeriums, wenn es um die Umsetzung inklusiver Bildung an den Schulen geht, und gibt zu bedenken: „Eine Veränderung unseres Bildungssystems hin zu einem inklusionsorientierten Schulsystem ist nicht durch punktuelle Integration zu erreichen. Es genügt zum Beispiel nicht, in der Klasse 1A einer Regelschule ein sogenanntes Inklusionskind zu unterrichten. Denn was ist mit den Klassen 1B und 1C oder den anderen Regelschulen? Inklusion geht alle an.“

Susanne Bürkelbach, Leiterin der Frühförderstelle der Lebenshilfe, betont: „Um ein Bildungssystem ohne Aussonderung zu ermöglichen, ist es notwendig, Zielsetzungen und bildungspolitische Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Ob wir inklusive Bildung umsetzen, steht nicht mehr zur Debatte. Das wurde bereits vor zehn Jahren durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen. Es geht vielmehr darum, wie und wann die Politik eine gute inklusive Bildung mit intelligenten Konzepten und ausreichend Ressourcen möglich macht.“ red

