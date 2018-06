Auf der Stelle treten

Anzeige

Die zähen Verhandlungen zwischen Stadt und Baugenossenschaft in der Sophie-Scholl-Straße zeigen: Der soziale Wohnungsbau tritt auf der Stelle. Während sich die Stadt offenbar im Gestrüpp des europäischen Vergaberechts gefangen sieht, muss sich die Baugenossenschaft als Mitbewerberin auf einem freien Markt behaupten, der nicht etwa von genossenschaftlichen Idealen, sondern von Gewinnmaximierung beherrscht wird. Wie unter diesen Bedingungen der ansteigende Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen gedeckt (und langfristig gesichert!) werden soll, ist in der Tat schwer zu sehen.

Von außen betrachtet lässt sich kaum beurteilen, wie groß die Spielräume einer Verwaltung sind, einem Unternehmen wie der Baugenossenschaft entgegenzukommen, ohne Recht beugen zu müssen. Dass der Bürgermeister, unterstützt von der Rechtsabteilung im Stadthaus, diesbezüglich nichts riskieren will, kann man nachvollziehen. Allerdings kann man sich ebenso des Eindrucks nicht erwehren, dass die Verwaltung durch eine etwas pedantische Auslegung des Rechts an dieser Stelle womöglich zu strenge Grenzen zieht. Zumal die Baugenossenschaft an der Sophie-Scholl-Straße ein Alternativangebot unterbreitet hat, indem sie eine Art Kompensationsgeschäft vorschlägt: kein Sozialwohnungsbau, stattdessen Übertretung von Belegungsrechten.

Was das alles für das größte neue Wohngebiet – das Lampertheimer Gleisdreieck – betrifft, ist zumindest eine spannende Frage. Dort will die Baugenossenschaft zwischen 70 und 100 preisgünstige Wohnungen schaffen – gegen die Konkurrenz durch internationale Mitbewerber? Wenn im Lampertheimer Neubaugebiet nur nicht der soziale Gedanke begraben wird . . .