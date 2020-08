Auf der Suche nach Normalität

Lampertheim/Hofheim.„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Annette Wunder-Schönung und ihre Stimme klingt im Telefonat mit unserer Redaktion voller Optimismus. Für das kommende Schuljahr plant die Leiterin der Lampertheimer Schillerschule „ganz normal – erstmal“, schiebt sie dann nach, „wer weiß, was in den kommenden Tagen noch kommt“.

Die Schulen in der Spargelstadt müssen sich schließlich in Pandemie-Zeiten nach dem Hygieneplan des hessischen Kultusministeriums und der Coronaverordnung des Landes richten. Und die können – je nach Infektionsgeschehen – schnell geändert werden. Die Vorgaben aus Wiesbaden lassen den Schulen allerdings Entscheidungsspielräume. So sind Maskenpflicht und Abstandsregeln zwar gelockert. Die Verantwortlichen vor Ort können die besonderen Gegebenheiten in ihren Bildungseinrichtungen aber berücksichtigen.

In der Schillerschule können sich die Kinder – nach jetzigem Plan – im Unterricht ohne Maske wieder neben ihre Freunde in eine Bank setzen. In die Pausen gehen die Schüler nach Jahrgängen getrennt. „Diese Regelung soll vorerst bis zu den Herbstferien gelten“, erklärt Annette Wunder-Schönung.

Da die Schultage an ihrer Einrichtung mit einem offenen Anfang um 7.45 Uhr beginnen, ist Gedränge vor dem Gebäude früh morgens nicht zu erwarten, denn die Kinder gehen direkt in ihren Klassensaal. „Auf dem Schulhof achten wir weiterhin auf die Abstandsregeln. Wo dies nicht möglich ist, werden Masken aufgezogen“, so die Schulleiterin.

Ähnliches gilt an der Nibelungenschule im Stadtteil Hofheim: „Die Maskenpflicht werden wir wohl in den allgemeinen Teilen der Schule einführen – sprich auf dem Hof, in Gängen, im Sekretariat oder in der Turnhalle. Wie das in der Klasse läuft, müssen wir noch schauen“, erklärt Rektorin Cornelia Kerkhecker gegenüber unserer Redaktion. Hierbei sollen die Fachlehrer in die Entscheidung noch miteinbezogen werden.

Der Stundenplan werde jedenfalls ganz normal erstellt. „Wir versuchen unser Möglichstes, dass nicht so viele Lehrer in einer Klasse unterrichten, aber das gelingt nicht immer“, berichtet die Schulleiterin. Vieles werde sich vermutlich im Laufe der nächsten Woche noch einspielen müssen.

1000 Schüler am LGL zurück

Da mit Regelunterricht ins neue Schuljahr gestartet werden soll, erwartet unterdessen die Schulleitung am Lessing-Gymnasium Lampertheim für den ersten Schultag rund 1000 Schüler zurück. „Einbahnstraßenregelungen sind dann wohl nicht mehr gut möglich“, meint stellvertretender Schulleiter Jérôme Dath auf Anfrage.

Ob sie an Engstellen im Schulgebäude dennoch eingerichtet werden, soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Denn Sitzungen mit Sicherheits- und Hygienebeauftragten sowie Treffen von entsprechenden Lehrer-Arbeitsgruppen würden in dieser letzten Ferienwoche noch abgehalten.

Einschränkungen gebe es am Lessing-Gymnasium vor allem in den Fächern Sport, Musik und Darstellendes Spiel. „In Musik darf beispielsweise nicht gesungen oder auf Blasinstrumenten gespielt werden. Beim Sport sollte der körperliche Kontakt möglichst reduziert, beim Schauspiel etwa auf Anfassen verzichtet werden.“

Dass es in den anderen Fächern weder Abstandsregeln noch Maskenpflicht während des Unterrichts geben soll, macht Jérôme Dath nachdenklich: „30 Kindern in einem Klassenraum – dazu hat jeder eine eigene Meinung.“

Auch in der Lehrerschaft. Das Kollegium am Lessing-Gymnasium kommt am Freitag das erste Mal wieder zusammen. „Wir warten ab, ob wir bis dahin vielleicht noch dezidiertere Vorschriften oder noch mehr Freiräume bekommen“, sagt Dath. (mit fh)

