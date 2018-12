Auf die Sprache des Herzens hören

Lampertheim.Alle Jahre wieder“ spielte der Evangelische Posaunenchor auf der Empore in der Domkirche und stimmte auf den Gottesdienst für Familien mit kleineren Kindern an Heiligabend ein. „Wir feiern mit viel Musik“, erklärte Jasmin Setny, die Vikarin der Lukasgemeinde. Denn außer den Blechbläsern gestalteten auch Heike Ittmann an der Orgel und Gitarristin Sigrid Waßen-Ohlhäuser den Gottesdienst.

Die besinnlichen Musikstücke und der gemeinsame Gesang der Besucher gaben der Andacht mit dem Krippenspiel des Kindertages etwas Feierliches. Die szenische Darstellung der Weihnachtsgeschichte hatte Kirchenvorsteherin Stefanie Eichler einstudiert. Von der Kanzel führte sie auch durch das Weihnachtsspiel.

Die Kinder in den Kirchenbänken waren aufgeregt, schließlich fieberten sie ihrer Bescherung entgegen. Sie durften nach vorne kommen und sich auf den Boden setzen, um aus nächster Nähe das Krippenspiel zu verfolgen. Von da aus konnte auch die große detailreiche Weihnachtskrippe und beliebte Domkirche-Dekoration von Wolfgang Wegner genau betrachtet werden.

Das Aufstellen dieser Weihnachtskrippe in der Advents- und Weihnachtszeit ist bei der Lukasgemeinde Tradition. In der Krippe sind die Figuren der biblischen Weihnachtsgeschichte um den Stall aufgestellt, wobei die heilige Familie mit Maria, Josef und Jesus in den Mittelpunkt gerückt ist und so das Ereignis von Christi Geburt nachempfunden werden kann.

Den stattlichen Tannenbaum hatten Küster Hans Gierlich und die Gemeindeengel in die Kirche getragen und an seinen Platz im Altarraum gestellt und mit Lichtern und Strohsternen geschmückt. „Herzlichen Dank dafür“, sagte Pfarrerin Sabine Sauerwein, bevor sie den Gottesdienst in der vollbesetzten Kirche einleitete: „Endlich ist Weihnachten da, so lange habt ihr darauf gewartet und so viele Vorbereitungen für die Festtage wurden getroffen.“ Die Lukaspfarrerin dankte den Mitstreitern des Kindertages, mit deren Hilfe die Geschichte, die sich vor 2000 Jahren in Bethlehem zugetragen hat, aufgeführt werden konnte.

Bitte um Segen

„Kling Glöckchen klingelingeling“, ließ Organistin Ittmann feinfühlig auf der Großen Blauen ertönen. Beim Beten des Psalms „Dein helles Licht soll uns scheinen“ erbat sich Vikarin Setny Unterstützung bei den Kindern, die im Chor antworteten: „Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns, Gott, deinen Segen.“ Setny lobte die Kinderschar: „Das funktioniert wunderbar!“ Kirchenvorsteher Klaus Kuczinski sprach die Weihnachtsbotschaft nach Lukas und darauf ließ Ittmann „Ihr Kinderlein kommet“ erklingen. Das Zeichen für die jungen Mimen sich für das Krippenspiel aufzustellen.

„Wir erzählen euch die Geschichte von Maria und Josef und dem Jesuskind, von den Hirten und Engeln, den Weisen aus dem Morgenland und dem Wirt im Gasthaus“, berichtete Stefanie Eichler von der Kanzel. Maria brachte ihr Kind im Stall des Wirtshauses zur Welt, dort legte sie ihren Sohn in die Krippe. In der Nähe hüteten Hirten ihre Herde, sie sahen einen Engel, der zu ihnen trat und die große Freude über die Geburt des Kindes, das Christus ist, verkündete.

Der Engel hatte dem gestressten Wirt, der neben der Tür auf dem Boden geschlafen hatte, zugeflüstert: „Heute Nacht ist ein Baby geboren.“ In diesem Moment war sein Ärger über die schlaflose Nacht vergessen. Die Gottesdienstbesucher lauschten gespannt, was sich am Altar tat und waren begeistert von der gespielten Weihnachtsgeschichte. Am Schluss wurden die Akteure mit kräftigem Applaus belohnt. Pfarrerin Sauerwein erinnerte daran, dass der Engel den Wirt bat, dem Jesuskind sein ganzes Herz zu schenken. „Wenn es doch immer so einfach wäre“, überlegte die Pfarrerin. Leider komme die Sprache des Herzens manchmal zu kurz.

Im Fürbitten-Gebet bat Vikarin Setny um Frieden in der Welt, in den Familien und in den Häusern. Beim Lied „O du fröhliche“ nahmen sich die Gottesdienstbesucher an den Händen und stimmten in das bekannte Weihnachtslied mit ein. Die Kollekte sei für die Ärmsten der Armen, für die Aktion Brot für die Welt bestimmt, erläuterte Sabine Sauerwein. Sie fügte hinzu, dass sich die Kinder des Kindertages einmal im Monat im Gemeindezentrum der Lukasgemeinde für gemeinsame Aktivitäten treffen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018