Auf eine Schlosstorte in der Kaiserstraße

Lampertheim.Prominenten Besuch aus Nordrhein-Westfalen haben die Lampertheimer und Bergsträßer Christdemokraten gestern Nachmittag auf der Kaiserstraße empfangen: Ministerpräsident Armin Laschet war der Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Bauer, der sich am 28. Oktober abermals um ein Mandat bewirbt, ins Café Schmerker gefolgt.

Bevor der Regierungschef das gut ein Dutzend Parteifreunde begrüßt, bestellt er sich an der reichhaltigen Theke ein Stückchen Kuchen. Die „Schlosstorte“ lockt ihn am meisten; Ambitionen auf höhere politische Weihen will Laschet damit zwar nicht verbunden sehen. Ein klares Dementi lässt er sich freilich ebenso nicht abringen.

Unterdessen heißt Alexander Bauer Parteifreunde aus Lampertheim und Bürstadt sowie dem Kreis willkommen, darunter Landrat Christian Engelhardt und Kreisbeigeordnete Diana Stolz. „Das Schönste am Landkreis ist Lamperteim“, macht der Bürstädter Christdemokrat glaubhaft. Allerdings bemängelt er, dass es im Stadtparlament „leider etwas SPD-lastig“ zugehe. Dagegen stellt der Landtagsabgeordnete der schwarz-grünen Regierung in Wiesbaden eine „hervorragende Bilanz“ aus. 95 Prozent der hessischen Kommunen verfügten dank der Unterstützung durch das Land über ausgeglichene Haushalte.

Den im Wahlkampf steckenden hessischen Parteifreunden an der Basis empfiehlt Armin Laschet, unbeirrt auf wenige Themen zu setzen – und dabei zu bleiben. Es gehe darum, „Probleme sachlich zu lösen und nicht zu polarisieren“, meint der Ministerpräsident mit einem kritischen Seitenblick auf Bayern: „Wir müssen die Mitte stärken.“ Dem CSU-Bundesinnenminister sagt Laschet einige problematische Äußerungen und Verhaltensweisen nach. Früher habe er Horst Seehofer dagegen „sehr geschätzt“.

Eine kritische Anmerkung adressiert der nordrhein-westfälische Regierungschef indirekt auch ans Bundeskanzleramt, als es um die Energiepolitik geht. So hätten mit Blick auf den Klimawandel zuerst Kohlekraftwerke stillgelegt werden müssen, anstatt Kernkraftwerke abzuschalten. Für Laschet steht fest: Hier wurde die falsche Reihenfolge gewählt. Zu seiner in der Öffentlichkeit kritisierten Rolle im Ringen um die Zukunft des Hambacher Forstes bezieht Laschet keine Stellung. Er wird auch nicht danach gefragt.

Stichelei gegen CSU

Zu den Fahrverboten für Dieselautos macht Laschet hingegen umfangreiche Ausführungen; er hinterfragt die Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in Frankfurt. In Sachen Dieselproblematik, so ein weiterer Stich in Richtung Unionspartner CSU, hätten sich die letzten beiden Verkehrsminister nicht besonders ausgezeichnet.

Im Publikum sorgt die vom Ministerpräsidenten vertilgte Schlosstorte in Verbindung mit adäquaten politischen Perspektiven für nachhaltiges Interesse. Eine Besucherin fragt Laschet offen: „Wollen Sie Kanzler? Können Sie Kanzler?“ Fragen, die Armin Laschet im Raum stehen lässt. Abermals dementiert er mögliche höhere Ambitionen nicht. urs

