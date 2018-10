Auf einen Kaffee mit Laschet

Lampertheim.Im Rahmen des Landtagswahlkampfes empfängt der CDU-Kandidat Alexander Bauer den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen (NRW) und stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet am Dienstag, 16. Oktober, zum „Polit-Plausch“ im Café Schmerker in Lampertheim.

„Das wird ein ganz besonderer Wahlkampftermin“, freut sich der Landtagsabgeordnete Bauer über Laschets Bereitschaft, ihn im Kampf um das Direktmandat im Kreis Bergstraße zu unterstützen. Mit seinem Ehrengast will Bauer am Dienstag, 16. Oktober, ab 14 Uhr im Café Schmerker, Kaiserstraße 15 in Lampertheim, einen informativen und zugleich aufgelockerten Polit-Plausch inszenieren. „Es gibt sicher ausreichend interessante Gesprächsthemen, die durch Fragen der Gäste, die auf Bierdeckeln notiert werden können, zusätzlich aufgelockert werden“, heißt es in der Ankündigung. Wegen der besseren Planung sollten sich interessierte Gäste unter Telefon 06252/98 21 44 oder per E-Mail an info@bergstrasse.cdu.de anmelden.

Armin Laschet ist seit Juni vergangenen Jahres Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Von 2013 bis 2017 war er Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Seit 2012 ist Laschet Landesvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen und stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender. red

