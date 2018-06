Anzeige

Lampertheim.Was sich in einem kleinen Teich so alles tummeln kann, entdeckten die Kinder des Kindergartens Schwalbennest bei der Kescheraktion in der ehemaligen NABU-Storchenstation.

Ausgerüstet mit Kescher und Becherlupen, begaben sich die kleinen Forscher auf die Suche nach Wasserinsekten und Kaulquappen. Der Fang wurde dann in den Aquarien mit Bestimmungsbüchern näher untersucht. Die NABU-Verantwortlichen Anke Diehlmann und Gaby Pietrass konnten außerdem viel Wissenswertes über die Tiere erzählen. Am Ende der Aktion wurden die Forschungsobjekte unversehrt in die Teiche entlassen. Mangels Gummistiefeln hieß es bei den Kindern und Betreuern, Schuhe aus und barfuß rein in den kühlen Matsch – bei warmen Temperaturen ein besonderes Vergnügen. red