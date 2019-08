Auf Kurs in Richtung Kreisliga

Hofheim.Der zurückliegende erste Spieltag nach der Sommerpause verlief für die Mannschaften des Hofheim TC (HTC) nicht allzu erfolgreich. Die in der Gruppenliga angesiedelten Herren 50 müssen nach dem 2:4 gegen BR Erbach weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Gegen die Odenwälder vermochte sich lediglich Rainer Niederhöfer (6:3/7:5) im Einzel durchzusetzen.

Michael Schmitt an Nummer eins unterlag 2:6/0:6, jeweils im Championstiebreak hatten Hans-Jürgen Hechler (2:6/6:3/5:10) und Rüdiger Hess (6:4/4:6/1:10) das Nachsehen. Im Doppel gab es durch Schmitt/Niederhöfer (4:6/6:2/10:7) den zweiten Zähler für die Gastgeber. Durch das 2:6/4:6 von Hechler/Hess war die Heimniederlage allerdings besiegelt.

Gewinn gegen Favoriten

Die Herren 30 kamen in der Bezirksliga A zu einem 3:3 gegen den TC Seeheim. Denkbar knapp gab Christian Hahl (5:7/6:7) an Nummer eins seine Partie ab, sonst wäre mehr für die Gastgeber möglich gewesen. Punktegaranten waren David Janusz (6:3/6:3), Eric Diesner (6:4/6:1) und das Doppel Hahl/Diesner (6:3/6:4). Timo Stasiak (1:6/1:6) und das Doppel Jürgen Guguus/David (1:6/2:6) unterlagen ihren Kontrahenten. Der erste Punktgewinn in der Bezirksoberliga gelang den Herren 75 beim 3:3 gegen die favorisierten Gäste der MSG Palmengarten/Eschersheim 2. Für die mit Bürstadt kooperierenden Gastgeber punkteten Günter Klug (6:1/6:2), Herbert Deichsel (6:0/6:1) und Klug/Weiss (6:4/6:0) im Doppel. Leer gingen Manfred Weiss (3:6/4:6), Helmut Matzner (1:6/3:6) und Deichsel/Helmut Stockmann (4:6/4:6) aus.

Makellose Bilanz

Auf Aufstiegskurs in der Kreisliga A bleibt das Herrenteam nach dem glatten 6:0 über die Bibliser Reserve. Die makellose Bilanz von 10:0-Punkten stehen für die Hofheimer zu Buche, für die Tim Dejung (6:0/6:0), Christian Gugumus (6:2/6:3), Philipp Wehlen (6:4/6:4), Benedikt Nold (6:3/6:1) sowie Dekung/Nikita Tatsch (6:4/6:1) und Wehlen/Nold (7:6/6:3) erfolgreich waren.

Ausgeglichenes Kräftemessen

Einen Zähler büßten die Damen 40 in der Bezirksoberliga beim 3:3 in Zwingenberg ein, bleiben dennoch auf dem zweiten Platz. Im ausgeglichenen Kräftemessen sicherten für die Hofheimerinnen Sandra Vranjkovic (6:4/6:1), Andrea Leininger (2:6/6:4/6:2) und Russ/Leininger (3:6/6:3/10:7) die drei Punkte auf der Habenseite. Ohne zählbaren Erfolg blieben Iris Russ (6:4/2:6/1:6), Elke Hess (1:6/4:6) und Vranjkovic/Hess (5:7/7:6/6:10). fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019