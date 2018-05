Anzeige

Wie seine Brüder knüpfte auch Tim Schütz an die Erfolge des Vorjahres an. So konnte er sich im Endlauf der 500-Meter-Distanz über Gold und auf der 200-Meter- sowie der 2000-Meter-Strecke über Silber freuen. Neben der erfolgreichen Platzierung im Kanu-Vierer belegte Matteo Maurer in der Langstrecke über 2000 Meter den dritten Platz und vervollständigte somit den Medaillenregen der Schüler.

Moritz Westerheide startet seit dieser Saison im Kanu-Zweier und Kanu-Vierer mit Koblenz-Metternich und konnte sich mit diesem Team auf der 500-Meter-Distanz im Vierer und auf 5000-Metern im Zweier der Jugend den dritten Platz sichern.

Paula Maurer schnupperte am vergangenen Wochenende in Essen internationale Regattaluft. Trotz großer Konkurrenz schaffte Paula einen tollen vierten Platz im Zweier und sogar den ersten Platz im Vierer auf der 500-Meter-Strecke.

Zusammenfassend blicken der Kanuclub und seine Trainer auf ein erfolgreiches Rennwochenende zurück. Jetzt heißt es, fleißig weitertrainieren, denn schon am 12. und 13. Mai findet die nächste Regatta in Mainz statt. Am 26. und 27. Mai heißt es dann Heimspiel bei der Frühjahrsregatta am Lampertheimer Altrhein. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.05.2018