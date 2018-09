Auf süße Maler hereingefallen

Neuschloss.Zum fünften Mal in diesem Jahr hat die evangelische Johannesgemeinde das ökumenische Frauenfrühstück in Neuschloß ausgerichtet. Mit einer Piano-Version des Stückes „Thank You For The Music“ der Popgruppe ABBA eröffnete Karina Mühlnickel aus dem Frauenfrühstück-Team das gesellige Beisammensein. „Jetzt, wo die Tage kürzer werden, ist es schön, in der Gruppe zusammen zu sein“, begrüßte Teamsprecherin Ruth Rupp die Frauen. Maria Walter wünschte „ein geselliges Frühstück mit spannenden Gesprächsthemen“. Seit vielen Jahren treffen sich die Frauen regelmäßig zum Frühstück und zum gemeinsamen Austausch. Das 25-jährige Bestehen wurde im Februar gefeiert.

Zum ersten Mal war nun Jaromir Sykora zu Gast in Neuschloß. Er referierte über das Thema „Kulturindustrie und das authentische Selbst“. Darin erörterte er die Frage, inwiefern unser Leben von einer Kulturindustrie geprägt ist und welche Wirkung dies auf unsere Persönlichkeit oder auch auf unser Zusammenleben in der Gesellschaft hat.

Bereits nach kurzer Zeit entwickelte sich der Vortrag zu einem Gespräch, in dem sowohl der Referent mit der Gruppe als auch die Frauen unter sich in den Dialog traten und miteinander diskutierten. „Das passiert leider viel zu selten“, erklärte der Geisteswissenschaftler und zeigte sich erfreut über diesen Verlauf. Zu Beginn des Vortrags klärte Sykora gemeinsam mit den Frauen den Begriff der Kulturindustrie. Der Dozent der Hochschule Darmstadt sagte: „Es stimmt, dass Kultur etwas ist, was uns verbindet. Und das wird industrialisiert.“

Authentisch bleiben

Diese These warf bei den Zuhörerinnen einige Fragen auf. Welche Rolle spielt das Selbst dabei? Kann ich mich von dieser Industrialisierung distanzieren? Ist Authentizität überhaupt noch möglich? Um Antworten auf diese Fragen verständlicher zu machen, griff Jaromir Sykora auf ein simples Beispiel zurück. „Ich war heute Morgen extra noch im Supermarkt“, verriet der gebürtige Tscheche, als er namhafte Süßigkeiten aus seinem Rucksack holte. Bei der Frage, woran die Frauen bei den Produkten denken müssten, tappte die Gruppe direkt in die Falle der Kulturindustrie. Denn bei den beiden Namen handelt es sich um die Namen berühmter Maler.

„Sie sehen, die Namen werden nicht mehr mit den antiken Künstlern verbunden, sondern nur noch mit den Konsumgütern. Und das ist das Problem“, meinte Sykora. Weiter ging er zurück zu den Anfängen bei Sokrates oder Platon bis hin zu den Theorien der frühen Neuzeit und regte die Frauen dazu an, kritisch über das Thema nachzudenken. Am Ende thematisierte er außerdem den Manipulationsaspekt der Kunst.

Zurück blieb ein angeregtes und nachdenkliches Publikum. Das nächste und letzte Frauenfrühstück in diesem Jahr findet am 15. November statt. Zu Gast wird Pfarrerin Gisela Haflinger mit ihrem Vortrag zum Thema „Die lautlose Sprache der Gefühle“ sein. av

