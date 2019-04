Aufführung im Schwanen

Lampertheim.Das Senioren-Amateurtheater „Die HerbstZeitLosen“ des Seniorenbeirats Lampertheim laden mit Unterstützung von cultur communal für Samstag, 11. Mai, zur Aufführung des Theaterstücks „Mitbewohnerin gesucht“ von Jule Vollmer in den Schwanensaal ein. Beginn ist um 19 Uhr.

In dem Stück treffen unterschiedliche Bewerber im Salon einer alten Villa aufeinander, um sich um ein schönes Zimmer zu bemühen. Während die interessierten Damen auf die Eigentümerin warten, nähern sich die Frauen an – trotz der Konkurrenzsituation. Bei ihrer Unterhaltung entsteht eine gewisse Vertrautheit, und sie nutzen die Gelegenheit, sich aus ihrem Leben zu erzählen. Unterdessen hält sie der Butler alter Schule mit Snacks und Getränken bei Laune. Am Ende gibt es für alle eine Riesenüberraschung.

Das Senioren-Amateurtheater Lampertheim hat sich im Januar 2018 in Zusammenarbeit mit Regisseur Heiner Kraft und dem Seniorenbeirat unter dem Motto „Senioren spielen für Senioren und alle Theaterbegeisterte“ gegründet.

Jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr ist Theaterprobe im ersten Stock der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule, Römerstraße 39. Theaterbegeisterte Senioren sind jederzeit willkommen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019