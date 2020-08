Aufgalopp mit Erkenntnissen

Lampertheim/Biblis.Das war ein Auftakt in die Testspielzeit, wie ihn sich die Trainer gewünscht hatten. Mit dem ewig jungen Duell mit dem TV Lampertheim startete die TG Biblis in die heiße Phase der Vorbereitung. Insgesamt neun Testspiele hat Sascha Schnöller, der Coach des A-Ligisten, ausgemacht, um bestmöglich vorbereitet Mitte September in die Runde zu starten. Für ihn war das Spiel gegen den Bezirksoberligisten TVL ebenso „ein gelungener Start“, wie auch für Lampertheims Coach Achim Schmied, der sich nach dem 33:25 (13:7) gegen die Gurkenstädter „sehr zufrieden“ zeigte.

„Das Wichtigste war, dass wir endlich wieder spielen konnten“, meinte Schmied. „Heute stand eindeutig der Spaß im Vordergrund, aber dennoch war das auch eine solide Leistung, die wir abgeliefert haben“, fand der Coach, der sein Hauptaugenmerk auf die Defensive legte. „Im Zusammenspiel im Angriff fehlt natürlich noch die Abstimmung, aber in der Abwehr war das gut.“

Biblis startet gegen Büttelborn

Ganz ähnlich lautete auch die Bilanz von Schnöller, der angesichts des Fehlens von gleich vier torgefährlichen Akteuren – Felix und Peter Schmitzer fehlten ebenso wie Daniel Nathmann und David Winkler – vor allem auf die Defensive achtete: „Da standen wir über weite Strecken schon recht stabil. Wir haben zwei Varianten, die wir beide auch spielten und dann ging es um das schnelle Umschalten auf Offensive“, beschreibt Schnöller den aktuellen Schwerpunkt. „Dass wir uns noch einspielen müssen, ist aber ebenso klar“, erklärte er. Mit drei Trainingseinheiten pro Woche und regelmäßigen Testspielen will Schnöller sein Team bis zum Start am 12. September beim TV Büttelborn fit machen. „Dabei sind die Freundschaftsspiele für uns enorm wichtig. Im Training wird zwar gut gearbeitet, aber man kennt sich ja inzwischen in- und auswendig. Da sind Tests einfach sehr viel wert für uns“, so der TGB-Coach.

Achtbares Resultat

Auf Lampertheimer Seite war Coach Schmied besonders mit der Leistung seiner beiden Torhüter zufrieden: Max Griesheimer und Neuzugang Lukas Kolligs wechselten sich zwischen den Pfosten ab und stellten mit ihren Paraden die Bibliser Schützen immer wieder vor Probleme.

Während die Lampertheimer dann am Sonntag eine Trainingseinheit absolvierten – der geplante Test gegen den TV Trebur fiel kurzfristig aus – war Biblis schon wieder am Ball und zog sich beim 28:37 (10:17) bei der ESG Crumstadt/Goddelau achtbar aus der Affäre: „Mit weniger als zehn Toren gegen den Meisterschaftskandidaten der Landesliga zu verlieren ist ok“, resümierte Schnöller. Für die TGB geht es am Donnerstag schon wieder mit einem Test bei der TSG Weinheim weiter, gleichzeitig spielt Lampertheim bei der HSG Worms. Am Samstag steht dann schon das Rückspiel zwischen den beiden Ried-Rivalen an, die aber schon beim ersten Test freundschaftlich miteinander umgegangen sind. „Von der ganz großen Rivalität früherer Zeiten ist nicht mehr viel übrig geblieben. Man geht sportlich fair miteinander um und respektiert sich“, sagte Schmied. me

