Hüttenfeld.Im Verlauf der vergangenen Woche waren zwei Herren- und zwei Nachwuchsteams der Hüttenfelder Tischtennisabteilung bei Verbandsspielen aktiv. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen fällt die Spieltagsbilanz für die SG Hüttenfeld ausgeglichen aus.

Bezirksliga, Gr. 1 TSV Auerbach I – SGH I 6:9

Beim Zwischenstand von 1:5 sah es für die erste Herrenmannschaft um Kapitän Matthias Thomas in ihrem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten in Auerbach schon düster aus, ehe die Hüttenfelder das Ruder mit einer Serie von sieben gewonnenen Einzeln in Serie herumreißen konnten. Die Aufholjagd krönte der aus der zweiten Herrenmannschaft als Ersatz eingesprungene Heiko Möller, der eine tolle Leistung zeigte und an diesem Abend ungeschlagen blieb. Durch den knappen 9:6-Sieg festigte die SGH I ihren vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Da jedoch nahezu alle Konkurrenten im Tabellenmittelfeld punkten konnten, beträgt der Vorsprung vor dem Relegationsplatz weiterhin nur fünf Zähler. Das nächste Spiel des Teams findet am Samstag, 10. März, um 17 Uhr beim Tabellendritten in Rimbach statt.