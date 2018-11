Aufnahmen mit Charme

Lampertheim.Heimat ist für jeden Menschen etwas ganz Persönliches. Friedrich „Hacky“ Hackstein, Wirt der Kunst- und Kulturkneipe London Pub, empfindet Lampertheim als Heimat, denn hier fühlt er sich wohl und geborgen. Der Wahllampertheimer lebt seit 50 Jahren in der Spargelstadt, und seine Foto-Ausstellung „Biedensand-Impressionen“ im Pub ist eine Hommage an Lampertheim.

Hackstein ist begeistert von der Natur des Althreingebietes, das das drittgrößte Naturschutzgebiet Hessens ist. Das Gebiet bietet Auenwälder, Wasser- und Schilfflächen sowie Streuobstwiesen und Aussichtsplattformen. Außerdem sind viele zum Teil vom Aussterben bedrohte Vogel- und Pflanzenarten zu entdecken, die dort einen Schutzraum finden. Ein gut ausgebautes Wegenetz ermöglicht es den Besuchern, unterschiedliche Wanderungen zu unternehmen und von den errichteten Kanzeln die Tiere zu beobachten. Das Naturschutzgebiet sei das ganze Jahr über interessant, und darum war Fotograf Hackstein zu verschiedenen Jahreszeiten unterwegs.

Fotos vor 30 Jahren entstanden

Vielmals hat er zu Fuß das Naturschutzgebiet durchstreift, um die Naturschönheiten mit der analogen Spiegelreflexkamera einzufangen. Vor rund 30 Jahren sind die Schnappschüsse entstanden. So hat er zu analogen Zeiten beispielsweise das Hochwasser des Altrheins Anfang der 1980er Jahre, die Herbststimmung am Rinnsal zum Welschen Loch, die Soldatenbrücke und das Kleeblatthäuschen verewigt. „Es war eine tolle Zeit, und auch heute noch bringt es mir viel Spaß, durch das Gebiet zu wandern“, schwärmte der Naturfreund.

Die Fotos hat er in Kunstwerke verwandelt und so ein tolles Aha-Erlebnis erreicht. So hat „Hacky“ die schwarz-weiße Infrarot-Fotografie angewendet, die auf den Bildern grüne Pflanzen weiß aussehen lässt. Manchmal legte er einen braunen Farbschwerpunkt auf seine handgemachten Fotografien. Durch die klassische Dunkelkammertechnik erhielten die Aufnahmen einen besonderen Charme. In seiner Dunkelkammer habe er die meisten Filme selbst entwickelt und im Fotolabor mit spezieller Technik hochwertige fotografische Originale angefertigt. Auch die Mehrzahl der Passepartouts und Bilderrahmen habe er hergestellt.

„Ich bereue es nicht“

Das Naturschutzgebiet ziehe viele Besucher in ihren Bann. Es gelte, die Natur zu bewahren, erklärte „Hacky“. Leider gebe der aktuell sinkende Wasserspiegel Anlass zur Sorge. Seine Fotografien sind jedenfalls auch ein Aufruf, diese Naturschönheiten für die Nachwelt zu bewahren.

Über seinen Zuzug nach Lampertheim vor 50 Jahren sagt Hackstein: „Ich bereue es wirklich nicht.“ Und für diese Liebeserklärung erhielt er von den Gästen Applaus. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018