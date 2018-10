Aufrichtiger Dank und persönliche Worte

Lampertheim.Beim Familien- und Ehrungsabend der Feuerwehr Lampertheim Mitte wurde es eng auf der Bühne, als sich alle zum gemeinsamen Erinnerungsbild aufstellten. Auch der herbstlich dekorierte Saal des Wassersportvereins war mit 190 Gästen, die teilweise sprichwörtlich mit Kind und Kegel gekommen waren sehr gut besetzt. „Wir führen heute Abend 52 Einzelehrungen durch und vergeben an neun Jugendfeuerwehrleute die Leistungsspange“, erklärte Feuerwehr-Vereinschef Ralf Klotzbach.

Neben aktiven und fördernden Mitgliedern feierten Angehörige, Landrat Christian Engelhardt, Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Jens Klingler und Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass mit. Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller, Wehrführer Thorsten Gutschalk, eine Abordnung der Feuerwehr Lampertheim im Elsass, Vertreter der Feuerwehr Worms und Helfer von DRK, DLRG und THW waren ebenso zum Familienfest gekommen.

Engagement nach aktiver Zeit

Blumen, Präsente und sehr persönliche Worte fand Ralf Klotzbach für langjährige, fördernde Mitglieder, die sich teilweise nach dem aktiven Dienst auch heute noch für „ihre“ Feuerwehr engagieren. So etwa „Urgestein“ Ludwig Schneibel, der für 50 Jahre Zugehörigkeit mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet wurde.

Das Ehrenabzeichen Gold am Bande erhielten zudem Ludwig Knecht, Ludwig Kirchenschläger und Friedrich Medert für 60 Jahre Mitgliedschaft. Als Mitglied des ehemaligen Zweiten Zuges, der aus 24 durch den damaligen Bürgermeister rekrutierten Jungbauern bestand, wurde Medert ebenso hervorgehoben wie der 90-jährige Karl Lutz, der seit 75 Jahren Feuerwehrmitglied ist. Seine Ehrung wird nachgeholt, da der Jubilar an diesem Abend nicht anwesend sein konnte.

Auch für Kinderfeuerwehr-Betreuerin Claudia Oelze-Volk und „Köchin“ Siglinde Steffan fand Klotzbach lobende Worte. Neben Brandschutzehrenzeichen, die vom Bezirksfeuerwehrverband Hessen Darmstadt überreicht wurden (siehe Infokasten), erhielten Aktive, die sich seit zehn Jahren ehrenamtlich im Brandschutz betätigen, eine Anerkennungsprämie von 250 Euro (siehe Infokasten).

Dazu überreichte Kreisbrandschutzinspektor Wolfgang Müller mehrere Katastrophenschutz-Medaillen in verschiedenen Farben. Außerdem bat er die Ehrenamtlichen, die sich für eine internationale Zusammenarbeit starkmachen, auf die Bühne. Landrat Christian Engelhardt lobte die Einführung eines Familien- und Ehrenabends und erinnerte an über 300 Einsätze, zu denen die 80 Aktiven gerufen wurden. Er erinnerte an den verstorbenen, langjährigen Lampertheimer Wehrführer Norbert Oelze, dem er vor drei Jahren den Landesehrenbrief überreicht hatte.

Engelhardt dankte im Namen des Kreises ebenso wie Bürgermeister Gottfried Störmer den Dank der Stadt überbrachte. Verabschiedet wurde Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller, der altersbedingt nicht mehr zur Neuwahl steht.

Nach einem gemeinsamen Essen nutzte die Feuerwehrfamilie die Zeit zum Austausch.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018