Aufruf zu Verantwortung für den Frieden

Lampertheim.60 Millionen Tote, die Schoah als größtes Verbrechen der Menschheitsgeschichte, Terror, Zerstörung und Elend in ganz Europa und weit darüber hinaus. In Lampertheim steht die zerstörte Domkirche als Symbol für das Grauen. – Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Die furchtbare Zeit, die damit ihren Anfang nahm, wollen die Macher der Veranstaltungsreihe „Erinnern und Gedenken – 80 Jahre Friedensverantwortung“ in diesem Herbst ins Gedächtnis rufen.

„Mit ihrer Idee, 80 Jahre nach Kriegsbeginn ein großes Konzert zu geben, hat Kantorin Heike Ittmann vor zwei Jahren alles ins Rollen gebracht“, erinnert sich Kulturamtsleiter Rolf Hecher im Gespräch mit unserer Zeitung. Den Organisatoren des Evangelischen Dekanats Bergstraße, der Evangelischen Lukasgemeinde und der Stadt haben sich Aktive des Bündnisses für Demokratie bei den Vorbereitungen angeschlossen. Entstanden ist so ein umfangreiches Programm. Es umfasst vom 1. September bis 11. November Ausstellungen, Gottesdienste, Vorträge und musikalische Darbietungen.

Rolf Hecher findet es wichtig, „in diesem besonderen Jahr des Gedenkens auch ein besonderes Zeichen zu setzen, das weitergeht als die normale Erinnerungskultur, zu der in Lampertheim das Verlegen von Stolpersteinen, das Begehen des Volkstrauertags oder die Gedenkstunde zur Reichspogromnacht gehören“. Dabei hält es Bürgermeister Gottfried Störmer für entscheidend, „danach zu fragen, was die Geschichte uns, die wir jetzt leben, zu sagen hat“, wie er es in seinem Grußwort auf dem Programmflyer zu den Veranstaltungen formuliert.

In einer Zeit, in der es kaum mehr Zeitzeugen gibt, sei dies wichtiger denn je, betont auch Karl Hans Geil, einer der Hauptorganisatoren: „Zumal heute wieder militärische Drohung, Ausgrenzung, Diffamierung und Geschichtsfälschung an der Tagesordnung sind – alles Dinge, die noch vor 15 bis 20 Jahren für uns hier unvorstellbar waren“. Sich die Gräuel des Krieges zu vergegenwärtigen, helfe dabei, sich die eigene Verantwortung für den Frieden bewusst zu machen, erklärt der Prodekan des Dekanats Bergstraße. Dazu wolle die Veranstaltungsreihe beitragen. Hier ein Überblick:

Gedenkgottesdienst, 1. September, 10 Uhr, Domkirche: In diesem von Pfarrerin Sabine Sauerwein und Pfarrer Sven Behnke gehaltenen Gottesdienst wird die Erinnerung an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wachgerufen. Dabei soll es keine Predigt geben. Schuldbekenntnis und reflektierende Texte stehen im Vordergrund. Für den musikalischen Rahmen sorgen Heike Ittmann und der Leiter der Lampertheimer Musikschule Joachim Sum.

Eröffnung der Ausstellung „In der Wahrheit leben“, 1. September, 11.15 Uhr, Haus am Römer, Römersaal: Diese Schau wird seit 1998 in Schloss Kreisau (Polen) gezeigt, wo sich auch eine Internationale Jugendbegegnungsstätte befindet. Nun macht sie als Wanderausstellung Station in Lampertheim – zunächst im Haus am Römer, dann in der Domkirche. Die Ausstellung, die sich insbesondere an junge Leute richtet, stellt Widerstandsgruppen in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts vor – allen voran den Kreisauer Kreis, der sich gegen die Nazi-Herrschaft wandte. Zu ihm gehörte auch der in Hüttenfeld aufgewachsene Jesuitenpater Alfred Delp. Bei der Ausstellungseröffnung führt Annemarie Franke, Vorstandsmitglied der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung, in das Thema ein. An der Veranstaltung werden auch Vertreter aus Lampertheims Partnerstädten teilnehmen – wie zuvor schon an dem Gedenkgottesdienst. Zu den Partnerstädten gehören neben dem polnischen Swidnica, wo sich auch Gut Kreisau befindet, Adria (Italien), Maldegem (Belgien), Wierden (Niederlande) sowie Dieulouard und Ermont (Frankreich).

Vortrag „Carlo Mierendorff – Leben auf Zeit“, 18. September, 18.30 Uhr, Haus am Römer, Stadtbücherei: Pfarrer Fritz Delp von der Wormser Luthergemeinde spricht an diesem Abend über den Sozialdemokraten Carlo Mierendorff, der auch in Südhessen politisch wirkte – unter anderem, indem er eine Hausdurchsuchung auf dem Boxheimer Hof durchsetzte, bei der die „Boxheimer Dokumente“ aus der Zeit vor der Machtübernahme der Nazis gefunden wurden. Mierendorff gehörte wie Alfred Delp zur Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis. Referent Fritz Delp ist der Neffe von Alfred Delp.

Eröffnung der Ausstellung „Verstehen – Vergeben – Versöhnen“, 18. September, 18.30 Uhr, Haus am Römer: In der Ausstellung, die Berndt Biewendt, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Evangelischen Dekanat Bergstraße, erarbeitet hat, kommen 16 Zeitzeugen aus der Region Bergstraße zu Wort, die ihre Erlebnisse während der Kriegszeit als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene schildern. Drei davon sind Lampertheimer.

Vortrag zur Ausstellung „In der Wahrheit leben“, 14. Oktober, 19.30 Uhr, Domkirche: Der Wormser Pfarrer Fritz Delp vertieft das Thema der Ausstellung. 1997 arbeitete er drei Monate lang bei der Stiftung Kreisau in Polen und gestaltete dort die Schau mit.

Gottesdienst zum Thema Friedensverantwortung, 3. November, 10 Uhr, Domkirche: Der Gottesdienst will über das reine Gedenken und Erinnern hinausgehen. Es soll danach gefragt werden, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Prodekan Karl Hans Geil und Pfarrerin Sabine Sauerwein leiten den Gottesdienst, Gastredner ist Pfarrer Fritz Delp.

Konzert unter dem Titel „Wie liegt die Stadt so wüst“, 9. November, 19.15 Uhr, Domkirche: Das Konzert im Gedenken an die Opfer und die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges wird gestaltet von der Dekanatskantorei Ried und dem Darmstädter Streichorchester. Die Leitung übernimmt Heike Ittmann. Mit Werken von Schütz, Mauersberger, Weckmann, Vasks und Fortner wollen die Musiker ein besonderes Klangerlebnis bieten.

Ausstellung „Was konnten sie tun“, 1. bis 11. November, Schiller-Café: Mit dieser Exposition schließt sich das Bündnis für Demokratie der Reihe an Gedenkveranstaltungen an. Die Schau zeigt Bilder der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit Porträts von 25 Widerstandskämpfern gegen das Nazi-Regime. Die genauen Öffnungszeiten werden derzeit noch abgestimmt.

