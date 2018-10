Aufruhr im Neuschlosser Ahornweg

Neuschloss.Schon lange beschwert sich ein Teil der Anwohnerschaft über zu große Linienbusse, die den Neuschlosser Ahornweg durchqueren. Nach ihren Angaben rufen die Fahrzeuge unter anderem durch Ausscheren auf den Bürgersteig Gefahrensituationen hervor.

Eine Woche nachdem ein neuer im Ahornweg parkender Mercedes beschädigt wurde, wurden jetzt Parkverbotsschilder in Teilen der Straße aufgestellt. Für die Anwohner ist das die falsche Reaktion. Sie fühlen sich ungehört – und sind wütend. Denn die sie hätten schon lange die die Beobachtung gemacht, dass die Busse, die im Uhrzeigersinn durch das Karree führen, oftmals weit ausholten, um die engen Kurvenradien zu bewältigen.

In einer Sitzung der Bürgerkammer Mitte Juni wurde damals mitgeteilt, dass das Busunternehmen Müller verstärkt kleinere Busse einsetze, um die Verkehrsbelastungen in den Straßen rund um den Ahornplatz zu senken. Die Anwohner fühlen sich aber weiterhin durch anwesende große Busse gefährdet und sehen große Sicherheitsrisiken. Es habe sich nichts geändert, und weiterhin würden große Busse die Straße befahren.

Verschiedene Argumentationen

Fragt man die Vorsitzende der Bürgerkammer, Carola Biehal, zur Situation des Busverkehrs in Neuschloß, dann geht es auch der Bürgerkammer um Sicherheit. „Sicherheit ist für uns wichtig. Das bedeutet aber auch die Sicherheit der Kinder“, sagt Biehal. Sie verweist darauf, dass die Haltestelle im Ort ungefährlicher sei als jene an der L3110. „Ich finde, es ist eine kritische Situation“, stellt Biehal fest. „Man muss versuchen, bei dieser Debatte allen Interessen gerecht zu werden.“ Biehal fordert dabei allerdings eine sachliche Diskussion. In der Vergangenheit hätten sich beim Thema Busse im Ahornweg viele Emotionen aufgestaut: „In emotionalen Auseinandersetzungen finden sich schlecht Lösungen.“ Dass ältere Bewohner mit der Linie auch künftig das Fachmarktzentrum erreichen, ist Carola Biehal ein Anliegen. Den Weg beispielsweise vom hintersten Stück des Akazienwegs zur Forsthausstraße zu laufen, sei da schon zu lang. Nur kleine Busse einzusetzen, schließt auch Biehal nicht aus und sieht hier einen Weg zum eventuellen Kompromiss. Die Finanzierung zwei kleiner Busse ist allerdings eine andere als die eines großen, zum Beispiel wegen der doppelten Anzahl an Fahrzeugführern.

Die Anwohnergruppe sieht dagegen außerdem ein grundsätzliches Problem: Der Bus fahre auf der linken Seite, um überhaupt um die Kurve zu kommen, sagen die Anwohner. So gefährde er auch entgegenkommende Fahrzeuge. Ihren Berechnungen und Beobachtungen nach ist die Straße zu klein für einen großen Bus. Die Folge: Der Bus fahre quasi im Gegenverkehr und über eine weite Distanz – nämlich die gesamte Kurve entlang. Für sie ein großes Unfallrisiko. Sie berichten von Fußgängern, die teilweise mit einem Satz ausweichen mussten. Der Bus fahre zudem in Grundstücke von Anwohnern hinein. Auch der Bordstein sei an vielen Stellen durch die Manöver in Mitleidenschaft gezogen worden.

Warum am 12. Oktober Halteverbotsschilder vom Linienbetreiber des Öffentlicher Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Stadtverwaltung als Verkehrsbehörde aufgestellt wurden, begründet Stadtsprecher Christian Pfeiffer: „Nachdem mehrfach Busse durch parkende Fahrzeuge behindert wurden und es jetzt aktuell zu einer Beschädigung eines parkenden Fahrzeuges kam, musste aufgrund des Paragraphen 45 der Straßenverkehrs-Ordnung ein Haltverbot angeordnet werden, da ansonsten der Linienverkehr nicht mehr regulär abgewickelt werden kann“. Pfeiffer bestätigt, dass sich Bürger wegen der Aufstellung der Schilder bei der Verwaltung gemeldet haben. Angaben dazu, ob die Schilder nur vorübergehende oder dauerhaft aufgestellt wurden, wollte Pfeiffer nicht machen. „Am heutigen Freitag findet ein Erörterungstermin mit Vertretern des ÖPNV, der Verkehrsbehörde, der Bürgerkammer und dem Bürgermeister statt; danach wird über die weitere Vorgehensweise entschieden“, so Pfeiffer.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018