Aufstehen und handeln

Lampertheim.Beim Adventsgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde in Neuschloß stand ein aktuelles politisches und gesellschaftliches Thema weit oben auf der Agenda. Pfarrer Reinhald Fuhr kam zwar in seiner Predigt im Gemeindesaal naturgemäß auf die Adventszeit und das Warten auf den Erlöser ein.

Aber hauptsächlich thematisierte er die reale Welt, die von Klimaveränderung und Katastrophen geprägt ist. „Wir sind wahrscheinlich die erste Generation, welche noch keine wirkliche Katastrophe, wie Krieg oder Hunger erlebt hat“, stellte Pfarrer Fuhr fest und gab zu bedenken, dass die kommende Generation aufgrund der bekannten Probleme vor größeren Herausforderungen stehen wird.

Blick über den Tellerrand

„Nicht nur auf sich selbst fixiert sein, sondern aufstehen und der Wahrheit ins Auge sehen“, so sein Appell an die Gemeindemitglieder. „Der Erlöser wird kommen und uns an der Hand nehmen“, so seine am Ende doch tröstende Botschaft zum Abschluss seiner Predigt.

„Es ist unser einziger Gottesdienst in der Adventszeit, der in Neuschloß stattfindet, sagte Pfarrer Reinhald Fuhr gleich zu Anfang und begrüßte dabei ausdrücklich die Flötengruppe „Allegro“, die traditionell den Gottesdienst musikalisch begleitet. Die Flötisten hatten schon zur Einleitung aufgespielt mit einer weihnachtlichen Komposition von Marc-Antoine Charpentier, einem Zeitgenossen von Ludwig XIV. Dabei erzeugte die Gruppe ein beeindruckendes Klangbild, was nicht zuletzt durch das harmonische Zusammenspiel von den in C oder F gestimmten Instrumenten ausging.

Das Flötenensemble spielte zwei weitere Kompositionen von Charpentier, ehe die Gemeinde mit dem Kirchenlied „Tochter Zion“ den Gottesdienst beendete. Inge Hoppner unterstützte am Klavier den Gesang der Frauen und Männer. Die Leiterin der Flötengruppe, Heike Harres, erzählte anschließend im Gespräch, das sich die Gruppe alle zwei Wochen zum Proben im Gemeindesaal trifft. sto

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019