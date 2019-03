Aufstehen und mitmachen

Lampertheim.„Wir ziehen los mit ganz großen Schritten, und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter, das hebt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf“: Das Stimmungslied „Polonäse Blankenese“ von Werner Böhm, das der Sänger in der Rolle der Kunstfigur Gottlieb Wendehals präsentiert, ertönt in der Cafeteria des Altenwohnheims Dieselstraße. Die Senioren bilden eine Schlange und tun es dem Liedtext nach. Sie fassen sich an der Schulter und ziehen durch das Erdgeschoss.

Den Schellenbaum in den Händen haltend, führt Ruth Zehnbauer den närrischen Zug an. Sie gibt den Takt vor und die Senioren singen das Lied laut mit. Sie haben sich närrisch verkleidet und feiern gut gelaunt ihre Fastnachtsparty, die von Frauke Eckhardt beschwingt moderiert wird.

Applaus für Mundartakteurin

Zahlreiche Darbietungen erfreuen das närrische Publikum. Den Auftakt macht die Tänzerin Emily Creter. Sie gehört der Ballettschule Tanzebene an, die von Michaela Zloic geleitet wird. Mit ihrem Tanz bringt sie die Fastnachter zum Staunen. Nadine Schütz von den „Lômbadder Babblern“ babbeld in „Muddasprooch“ die Verse „s´wädd valobt“ aus der Feder des verstorbenen Lampertheimer Ehrenbürgers Heinrich Karb: „Die Lisbeth waa als Mädche e derri Gaaß, hinne unn vorne nix droh, zu lang waa die Nas.“ Die Senioren haben ihren Spaß dabei und danken der Mundartakteurin mit kräftigem Applaus. „Draußen stehen kleine Tänzerinnen, wollen mer se reilasse?“, fragt Eckhardt das Narrenvolk und ein kräftiges „Jaaa!“ schallt zurück. Denn die Minigarde des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß 1956 Lampertheim hat sich angekündigt.

Und schon geht es los mit ihrer Hip-Hop-Choreografie. Die Tänzerinnen sind niedlich anzusehen und erobern im Sturm die Herzen der Zuschauenden. Frauke Eckhardt empfiehlt, eine närrische Rakete starten zu lassen und ein Zuschauerchor bittet um eine Zugabe.

Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Guldenweg begrüßen den Frühling mit ihrem Gesang. Außerdem haben sie das Kinderlied von Markus Becker dabei: „Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte sum sum sum.“ Über das Dargebotene können die Senioren herzhaft lachen.

Auch die kleinen Fastnachter aus der Lampertheimer Kindertagesstätte Am Graben bereichern das närrische Programm. Allerliebst ist es anzusehen, als sie den Körperteil-Blues vorführen. Dabei heißt es für die Senioren aufstehen und mitmachen. roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.03.2019