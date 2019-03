Aufstieg in Bezirksliga

Hofheim.Bei seiner Jahreshauptversammlung konnte der Turnverein Hofheim auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Die Abteilungen gaben Einblicke in das Vereinsgeschehen.

Die Volleyballer unterteilen sich in Aktive und Freizeitvolleyballer. Die Aktiven nehmen mit zwei Damen-Mannschaften am Wettkampfgeschehen teil. „Die Freizeitvolleyballer bestehen aus etwa 20 bis 25 Sportlern“, berichtete zweiter Vorsitzender Claus Hilsheimer. Das erste Damenteam spielt nach dem Aufstieg in der Bezirksliga. Das zweite Damenteam spielt in der Kreisklasse. Aus gerade einmal sechs Spielern besteht die Jugendgruppe.

Die Turnabteilung von Ingrid Bamberg beteiligte sich im vergangenen Jahr am Frühlingsfest in Dieulouard. Die Juniormannschaft der Gruppe Stud Buttons teilte sich mit anderen Tanzgruppen bei den TujuStars den vierten Platz. Auf eine Tanzbegegnung hatten die Turner 2018 aus Zeitgründen verzichtet. Auch am Kinderturnfest nahmen die Sportler nicht teil. „In diesem Jahr versuchen wir es erneut“, kündigte Bamberg an, zumal das Fest in Bürstadt stattfindet.

Im Sommer war die Turnabteilung mit den Volleyballern und Leichtathleten Gastgeber der städtischen Ferienspiele. Bestens kam die 25. Motto-Turnschau mit der Reise ins Weltall an. Ein Höhepunkt war die Trampolingruppe unter Leitung von Tamara Reuter.

Erfolgreich war der TV Hofheim im Wormser Theater als Ausrichter des „Rendezvous der Besten“ in Kooperation mit dem TV Leiselheim. 800 Teilnehmer wurden über drei Tage von 200 ehrenamtlichen Helfern betreut. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019