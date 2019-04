Auftakt in die neue Tennissaison

Lampertheim.Der Tennisclub Rot-Weiss Lampertheim (TCL) feierte bei strahlendem Sonnenschein seine Saisoneröffnung auf der Terrasse der Gaststätte Tennispark. Zahlreiche Mitglieder, Bürgermeister Gottfried Störmer, die Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass und die Fraktionsvorsitzenden Thomas Bittner FDP und Marius Schmidt SPD waren zur Tennisanlage am Sportfeld gekommen.

Club bestens gerüstet

Von der Vorsitzenden Helga Mrotzek und ihrem Stellvertreter Wolfgang Geier wurden 38 langjährige Mitglieder geehrt. Mrotzek gab mit den Worten: „Ab heute könnt ihr eure Schläger auspacken“, sozusagen den Auftakt für die aktuelle Saison. Der Club sei für die Spielzeit bestens gerüstet. Dass die acht Ascheplätze spielbereit sind, sei der Verdienst der Platzwarte Wolfgang Geier und Adam Chrostek. Außerdem habe der Club einiges investiert und modernisiert, wie neue Bänke auf den Plätzen aufgestellt, MatchPoints sowie eine Abtrennung zwischen den Spielfeldern geschaffen. Weiterhin wurden im Außenbereich Verschönerungsarbeiten durchgeführt und Thujen gepflanzt.

Mrotzek richtete ihren Dank an die Vorstandsmitglieder für die Zusammenarbeit und an die Pächterin Anja Strehlau, für die Clubhausbewirtung. „Lieben Dank“, sagte Mrotzek dem Ehepaar Elzbieta und Peter Liermann des Allgemeinen Vermessungsservice, für ihre Unterstützung bei der Stadtmeisterschaft, dem AVS-Cup. Auch an die weiteren Sponsoren schickte Mrotzek ein „Dankeschön“. Der Club habe sich für die Spielzeit viele Ziele gesetzt. Unter anderem, dass eine Vielzahl an Tennisspielern bei den Turnieren teilnehmen und sie gut abschneiden werden.

In der Saison gehen elf Erwachsene-Mannschaften und neun Jugend-Mannschaften an den Start, erläuterte Mrotzek. Die Vorsitzende möchte aber auch interessierte Neuanfänger vom Sport mit der gelben Filzkugel begeistern. Wer während der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ eintritt, erhalte 20 Prozent Ermäßigung auf den Jahresbeitrag. Im Hinblick auf das Konzept und die Ziele des Lampertheimer Tennisclubs Rot-Weiss zitierte die Vorsitzende Mattie Stepanek: „Einigkeit ist Stärke. Wo es Teamwork und Zusammenarbeit gibt, können wunderbare Dinge erreicht werden.“

Bürgermeister Störmer freute sich, gemeinsam mit den politischen Vertretern die Tennissaison eröffnen zu dürfen. Einigkeit und Stärke zeichne den TCL auch aus. Auf der Tennisanlage werde reichlich positive Energie versprüht. Der Verwaltungschef wünschte den Clubmitgliedern viel Erfolg und für ihre Matches schönes Wetter.

Am heutigen Samstag beteiligt sich der TCL an der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ und veranstaltet den Tag der offenen Tür. Mit einem Programm von 12 bis 17 Uhr. Von 12 bis 14 Uhr spielen die Kinder und von 14 bis 17 Uhr die Erwachsenen mit dem traditionellen Schleifchenturnier. Am 1. Mai findet außerdem das Generationenturnier statt und vom 17. bis 23. Juni die Jugendclubmeisterschaften. Vom 1. Juli bis 2. August werden die Clubmeisterschaften durchgeführt und vom 3. bis 11. August die Offenen Stadtmeisterschaften AVS-Cup. roi

