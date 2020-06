Auftritte verschoben

„Die Krautstorze“ treten erst im nächsten Jahr wieder auf. © fh

Hofheim.Schlechte Nachrichten für alle Fans der Hofheimer Theatergruppe „Die Krautstorze“. Die für dieses Jahr geplanten Aufführungen des Stückes „Von Amts-Wegen“ von Heinz-Jürgen Köhler werden wegen der Corona-Pandemie erst im nächsten Jahr stattfinden.

„Die Entscheidung ist uns wirklich schwer gefallen“, sagt Vorsitzende Miriam Gorniotzek, „wir hätten unseren Zuschauern so gerne in dieser Zeit etwas Ablenkung von der aktuellen Situation gegeben.“ Unter den aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen könnten jedoch weder Proben noch Veranstaltungen stattfinden. Und auch, wenn sich bis Oktober noch einiges hätte ändern können, fehle es bereits in der Vorbereitungsphase an der dringend notwendigen Planungssicherheit. fh

