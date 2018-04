Aus der Werkstatt tönt Gesang

Anzeige

„Die Selbstständigkeit war nie mein Plan“, berichtet Boll. Doch nachdem sie sich im Existenzgründerzentrum beraten lassen und von vielen Musikerkollegen, die ebenfalls freiberuflich arbeiten, wertvolle Tipps und viel Unterstützung bekommen habe, sei es ihr klar gewesen, dass sie diesen Schritt wagen wollte. Auch wenn anfangs durchaus Ängste und Sorgen da gewesen seien. „Die Kollegen haben mir die Angst genommen“, erinnert sie sich, viele hätten sie bestärkt. Und nur ein paar wenige habe es gegeben, die dahinter erste Anzeichen einer Midlife-Crisis vermuteten. Solchen Mutmaßungen tritt Boll entschieden entgegen und sagt ganz klar: „Ich fühle mich wohl und bin überzeugt, dass das mein Weg ist.“

Raus aus dem Wohnzimmer

Um auch äußerlich erkennbar zu machen, dass der Gesangsunterricht jetzt ihr Haupterwerb ist, unterrichtet Boll ihre Schüler jetzt in der BOLLWerkStatt und nicht mehr wie bisher im Nebenerwerb im heimischen Wohnzimmer. „Das haben die Kollegen empfohlen: Arbeit und Privates auch räumlich trennen.“ Dafür hat sie ihren begehbaren Kleiderschrank umfunktioniert. Dort stehen nun Klavier, Notenständer und ganz wichtig: Mikrofon und Boxen, damit sich die Schüler so hören, als würden sie auf der Bühne stehen.

Dazu gibt es Hilfsmittel wie im Gymnastikraum: Ballkissen, die für eine aufrechte Haltung sorgen, ein Spiegel zur eigenen Korrektur oder Thera-Bänder, mit denen der Schüler ein Gefühl für den Brustraum bekommen kann. Denn eins wird im Gespräch mit der Lehrerin Barbara Boll ganz deutlich: Singen ist nicht nur Vergnügen, sondern auch harte Arbeit, und die Werkstatt im Namen nicht nur ein Wortspiel. „Hier wird wirklich gearbeitet, viel gesungen, geschwitzt, gelacht und manchmal auch eine Träne vergossen“, sagt sie. Auch wenn es ihr am Herzen liegt, dass in jeder Stunde ein paar Lieder gesungen und nicht nur Töne und Tonfolgen geübt werden, so weiß sie doch, wie wichtig Stimmbildung, Atemtechnik und sogar Konditionstraining für guten Gesang sind. Singen sei wie Sport: Man muss trainieren und verstehen, was im Körper passiert. Dann könne prinzipiell jeder singen, der sprechen kann.

Das hat sie selbst in vielen Jahren Unterricht erfahren. Und sie lernt immer noch, nimmt Stunden bei einer Stimmbildnerin in Mannheim. Von der lerne sie sehr viel – auch über die Anatomie und das Zusammenspiel im Körper, das beim Singen funktionieren muss. Boll singt, seit sie mit 19 Jahren erstmals in einer Karaoke-Bar vorm Mikro stand. „Die Leute fanden’s toll“, erinnert sie sich an diesen Einstieg, der eigentlich ein sehr später gewesen sei. Auch wenn sie schon als Kind gerne und viel gesungen habe, sei es ihr bis dato nie in den Sinn gekommen, in einen Chor zu gehen oder Gesangsunterricht zu nehmen. Das kam dann erst, als sie sich einem Gospelchor anschloss und der Leiter ihr den Tipp gab, mal ein paar Stunden zu nehmen. Da war sie 21.

Noch Platz für neue Stimmen

Und seitdem singt sie. Die Lampertheimer kennen sie von vielen Gelegenheiten, zahllosen Auftritten bei Veranstaltungen und als Mitglied der Musiker-Initiative (MIL). Seit einigen Jahren gibt es das BOLLWerk- Duo, in dem sie abwechselnd mit dem Keyboarder Patrick Embach oder dem Gitarristen Matthias Klöpsch auf der Bühne steht. Da legt sie dann wieder die Energie und den Elan an den Tag, mit dem sie auch ihre Selbstständigkeit angegangen ist. Die Tatsache, dass sie schon knapp 20 Schüler unter ihren Fittichen hat, spricht dafür, dass es eine gute Entscheidung war. Gerne dürfen es noch ein paar mehr werden, für bis zu 30 reicht Bolls Energie und Zeit. „Danach gibt’s eine Warteliste.“

