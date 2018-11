Aus Eifersucht mit Hammer attackiert

Lampertheim.Hat die Polizei versagt und viel zu spät reagiert, als ein 16 Jahre alter Afghane am Winzerfest 2017 vor dem Bensheimer Bahnhof von zehn bis 15 jungen Männern mit Migrationshintergrund brutal zusammengeschlagen wurde?

Der 16-Jährige musste mit einer Schädelfraktur und einem gebrochenen Unterkiefer notoperiert werden – es folgten zwei Tage Intensivstation. Rechtsanwalt Achim Flauaus, der das Opfer vor Gericht vertritt, und die Zwingenberger Pflegefamilie des Geschädigten sind davon jedenfalls fest überzeugt.

Erst zweieinhalb Monate nach der Tat habe die Polizei den Vorfall, den sie bis dato als belanglose Schlägerei unter Jugendlichen eingestuft haben soll, bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und damit, so Flauaus, eine zeitnahe Durchsuchung der Wohnungen der Gewalttäter vereitelt. Lediglich ein Einziger der mutmaßlich Verantwortlichen konnte seitdem ermittelt werden. Gegen den 20-Jährigen aus Lampertheim sollte gestern vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beginnen.

Fortsetzung am 23. November

Wegen eines Befangenheitsantrags seines Verteidigers Norman Reeb aus Mannheim gegenüber dem Vorsitzenden Richter Marc Euler und den beiden Beisitzern, wurde die Verhandlung bis zu einer Entscheidung durch eine andere Kammer bis zum Freitag, 23. November, unterbrochen.

Reeb unterstellt dem Gericht eine Verletzung der Fürsorgepflicht, da er aufgrund des spontan anberaumten Haftvorführungstermins nicht an der Vernehmung seines Mandanten habe teilnehmen können und auch kein anderer Pflichtverteidiger bestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, das Opfer am Abend des 6. September gemeinsam mit zehn bis 15 unbekannt gebliebenen Mittätern vor dem Bensheimer Bahnhof abgepasst zu haben. Hierbei sollen die Täter mit einem Zimmermannshammer, einem Totschläger, beziehungsweise Stahlknüppel und einem Messer bewaffnet gewesen sein. Der 20-Jährige soll eine Eisenkette in Größe einer Fahrradkette um seine Hand gewickelt haben.

Gezielt auf den Kopf geschlagen

Der Plan war – so die Anklageschrift – den Jungen abzustrafen, da er in die Schwester der Angeklagten verliebt war. Nachdem er von dem Haupttäter zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, soll dieser und bis zu fünf weitere Personen aus der Gruppe mit den Tatwerkzeugen auf ihn eingeschlagen und auf den Kopf gezielt haben. Bei der Attacke mit dem Zimmermannshammer drang dessen spitze Seite in die Schädeldecke des 16-Jährigen ein. Auch nachdem dieser zu Boden gefallen war, sollen die Angreifer weiter auf ihn eingetreten und ihn anschließend in hilfloser Lage zurückgelassen haben. „Das Ganze spielte sich in einem Bereich ab, der von den Überwachungskameras nicht erfasst wurde. Es gibt keine Fotos“, so der Nebenklägervertreter.

Die Staatsanwaltschaft sprach von einer posttraumatischen Belastungsstörung bei dem jungen Afghanen. „Der Angriff war einen Riesenschock“, so die Pflegemutter. Man habe ein tolles Verhältnis zu dem Teenager, der seit zweieinhalb Jahren bei seinen Pflegeeltern wohnt. Der 16-Jährige ist 2015 auf der Balkanroute aus Afghanistan geflüchtet, spricht mittlerweile gut Deutsch und hat einen Ausbildungsplatz. gs

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018