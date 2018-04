Anzeige

Nun feiert die „Connection“-Urbesetzung am morgigen Donnerstag im Rahmen der Musiker Initiative Lampertheim ihr Jubiläum mit einem Konzert. „Wir wollen mit unseren Fans, Wegbegleitern und ehemaligen Bandmitgliedern den Geburtstag begehen“, erklärt Reinhold Gamper. Dabei soll ein musikalischer Querschnitt aus 40 Jahren Bandgeschichte zu hören sein. „Wahrscheinlich sind wir die älteste Amateur-Rock-Pop-Band im süddeutschen Raum“, vermutet Thomas. Alle vier Mitglieder sind über 70 Jahre alt.

Karl Thomas und Clarissa Buchmann übernehmen den Gesangspart. Unterstützt werden die Musiker von Schlagzeuger Thomas Bauer und Bassist Adi Cooper. Außerdem soll es eine Diashow geben, die den Werdegang der Band Revue passieren lässt. Karl Thomas wird moderieren. Einige Informationen über die Band und ihre Titel zu geben, mache einen wichtigen Teil des Konzerts aus, finden die Musiker.

Das gesellige Miteinander sei ihnen sehr wichtig, betonen die vier im Gespräch. So waren sie nicht nur in Sachen Musik gemeinsam unterwegs, sondern auch in manchem Urlaub. Erinnerungen werden wach und die eine oder andere lustige Geschichte wird zutage gefördert. Gelächter bricht aus, besonders bei der „Lautsprecherbox-Story“. Die Box hatten die Musiker gebraucht in London gekauft und dann auf dem Autodach nach Hause transportiert.

Karl Thomas kann sich noch daran erinnern, wie er sich als junger Musiker die Nase am Schaufenster eines Wormser Musikladens wegen eines Verstärkers platt gedrückt hatte. Seit langem bringen die Musiker ihre eigene Technik zu jedem Auftritt mit. Eigens dafür wurde ein Anhänger gekauft. Am Ende des Gesprächs ziehen die Lampertheimer ein Fazit ihrer Bandgeschichte. „Wir sind immer nach vorne gegangen. Die Band ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.04.2018