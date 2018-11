Ausbessern angemahnt

Hofheim.Die CDU-Fraktion schiebt für die Hofheimer Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 7. November, eine weitere Anfrage nach und will wissen, welche Maßnahmen seitens der Stadtverwaltung zur Ausbesserung des Feldwegs L-B-06 in der aktuellen Situation vorgesehen sind. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde die geplante Sanierung des Feldwegs von der Koalition abgelehnt (wir berichteten).

Aus Sicht der CDU-Fraktion wurde somit die Chance vertan, den Weg unter Beteiligung des Regierungspräsidiums Darmstadt mit der wirtschaftlichsten und nachhaltigsten Variante zu sanieren. Unabhängig davon sei der Weg nach der Weschnitzdeichsanierung ein Totalschaden, so die Begründung der Christdemokraten. Der Weg liege darüber hinaus in der Verantwortung der Stadt Lampertheim, woraus aus Sicht der CDU eine Ausbesserung der stark beschädigten Stellen erfolgen müsse. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.11.2018