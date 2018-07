Anzeige

Lampertheim.Die Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi) startet im September wieder mit einer neuen Qualifizierung zum Palliativ- und Hospizbegleiter. Im Rahmen der erweiterten Zuständigkeit des Palliativ- und Hospizdienstes ist auch eine Qualifizierung zum Kinder-, Jugend- und Familienbegleiter möglich. Eine Informationsveranstaltung zu der Weiterbildung gibt es am Montag, 30. Juli, um 19 Uhr, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Hospitalstraße 1, in Lampertheim.

In Zeiten zunehmenden Personalmangels und voller Arztpraxen sei es wichtiger denn je, sich schwerstkranken Menschen und ihren Angehörigen zuzuwenden, um ihnen, in ihrer schwierigen Situation, hilfreicher und kompetenter Gesprächspartner und Wegbegleiter sein zu können, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Die Kinder-, Jugend- und Familienbegleiter unterstützen Familien und sorgen für Entlastung der einzelnen Mitglieder im Alltag.

Infomappen können per E-Mail an info@pahori.de oder unter ... Infomappen können per E-Mail an info@pahori.de oder unter Telefon 06206/71 02 03 angefordert wer den. Alle weiteren Informationen und Termine sind auf der Home page unter www.pahori.de zu fin den.

Arbeit vorstellen

Um einen Einblick in die Arbeit der Palliativ- und Hospizbegleiter sowie der Kinder-, Jugend- und Familienbegleiter zu geben, lädt die Hospizinitiative Ried alle Interessierten zu der unverbindlichen Informationsveranstaltung am 30. Juli ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus ein. red