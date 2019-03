Ausflüge stärken Gemeinschaft

Hofheim.Mit einem kompakten und abwechslungsreichen Programm startet der evangelische Frauentreff ins zweite Quartal. Reguläre Treffen finden meist donnerstags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Hofheim statt. Der Theaterbesuch der Volksbühne Worms am 15. März, ist allerdings auf einen Freitag terminiert. Die Abfahrt erfolgt um 19 Uhr an der Friedenskirche.

Von Frühstück bis Filmabend

Eine Frühlingswanderung machen die Damen am Donnerstag, 28. März. Los geht es um 18 Uhr an der Friedenskirche, der Ausflug endet im Gasthaus „Zur Krone“. Sportlich geht es bei der Hockergymnastik am 11. April weiter. Zwei Wochen später steht der Ausflug zu Glaskunst Schader nach Biblis an. Abfahrt ist um 18 Uhr an der Friedenskirche.

Ein gemeinsames Frühstück nehmen die Damen am 9. Mai im Alten Ruderhaus Worms ein.Beginn ist um 9 Uhr an der Friedneskirche. Am Samstag vor Muttertag verkauft der Frauentreff ab 13 Uhr Kuchen für einen guten Zweck im Gemeindehaus. Bowle und Singen heißt das Motto beim Treffen am 23. Mai. Die Besichtigung des Golfparks Biblis-Wattenheim ist für den 13. Juni geplant. Der Tagesausflug am 27. Juni führt nach Schwetzingen.

Kulinarischer Abschluss

Unternehmungslustig geht es am 11. Juli mit einer Führung im „Karolingischen Herrenhof Lauresham“ in Lorsch weiter. Start ist um 13.30 Uhr an der Friedenskirche. Forellenessen steht am 25. Juli um 18 Uhr im Gemeindehaus auf dem Programm – als kulinarischer Abschluss vor der Sommerpause. Diese endet am 12. September, bei einem Filmabend, den Pfarrer Holger Mett gestaltet. Zu einem Erzählabend wird am 26. September eingeladen. Am 10. Oktober geht es ins Weinhaus Weis nach Worms. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Bahnhof. Dem Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth in Bürstadt statten die Damen am 24. Oktober einen Besuch ab. Um 14 Uhr ist Abfahrt an der Friedenskirche.

Zum Adventsbasteln finden sich die Damen des Frauentreffs am 14. November im Gemeindehaus in Hofheim ein. Birgit Geimer vom evangelischen Dekanat Bergstraße organisiert die Zusammenkunft am 28. November. Mit der Adventsfeier am 12. Dezember um 19 Uhr stimmt sich die Gruppe auf das anstehende Weihnachtsfest ein. Die am 19. Dezember, 17.30 Uhr, fest eingeplante Teilnahme am „lebendigen Adventskalender“ schließt das Jahresprogramm des evangelischen Frauentreffs ab. fh

