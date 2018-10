Ausflug des Seniorentreffs

biblis.Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verbrachten die Seniorinnen und Senioren des Seniorentreffs Biblis einen schönen Ausflugstag in Waldsee am Marxweiher. Der Bus war bis auf den letzten Platz besetzt und der Fahrer setzte die Gruppe direkt an einem Restaurant zum Mittagessen ab. Dort hatten die Wirtsleute mit ihrem Team alles bestens vorbereitet, so dass alle zügig mit frisch zubereitetem Essen und Getränken versorgt wurden. Nach dem Essen hatten die Senioren die Möglichkeit zu einem Spaziergang am Marxweiher. Anschließend konnte dann alle im Biergarten Kaffee und Kuchen genießen und sich angeregt unterhalten. Die Zeit verging wie im Flug, und um 17 Uhr brachte der Busfahrer wieder alle wohlbehalten nach Biblis zurück. red (Bild: Seniorentreff Biblis)

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018