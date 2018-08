Anzeige

Bobstadt.Gut gelaunt und bei strahlend blauem Himmel startete die Reisegruppe des Gesangsverein Liederkranz 07 Richtung Spessart. Pünktlich um 10 Uhr kamen sie in Wertheim an. Um 10.15 begann die einstündige Seerundfahrt mit dem Wertheimer Bergbähnle. Durch die Stadt vorbei am spitzen Turm, Maintor, Marienkapelle, Rittsteintor, Engelsbrunnen, Haus der Gekrönten, Kilianskapelle und dem Rathaus zur Schlossruine. Hier genoss die Gruppe nach einer Burgführung die herrliche Aussicht über die historische Altstadt.

Nach zwei Stunden Aufenthalt mit einem kleinen Essen in einer schönen, schattigen Gartenlaube, begab sich die Gruppe gegen 14 Uhr auf die Fahrt nach Miltenberg zur Anlagestelle am Main, wo sie bei wunderschönem Wetter an einer einstündigen Schifffahrt nach Bürgstadt-Kleinheubach und zurück teilnahm. Der Abschluss fand mit einem Essen in der ältesten Gaststätte Miltenbergs statt. Gut gelaunt traten die Teilnehmer gegen 19.15 Uhr die Heimreise an. red