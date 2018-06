Anzeige

Lampertheim.Der Odenwaldklub Lampertheim lädt für Sonntag, 8. Juli, Mitglieder und interessierte Gastwanderer zu einer Tour nach Speyer ein. Treffpunkt ist um 9.25 Uhr am Lampertheimer Bahnhof, damit die Gruppe mit dem Zug um 9.48 Uhr losfahren kann. Nach der Ankunft in Speyer geht es zu einem kurzen Abstecher in den Adenauer-Park, ehe der Weg weiter in Richtung Fischmarkt führt und durch kleinere Gassen zum Dom. Hier wird die Gruppe kurz verweilen und auch in den Domgarten gehen, bevor eine Mittagsrast ansteht. Danach ist noch genug Zeit, um durch die Maximilianstraße zu flanieren, bevor es zur Rückfahrt geht. red