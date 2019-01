Ausgemustert, aber noch gut tragbar

Lampertheim.Schon eine halbe Stunde bevor die Kleiderstube öffnet, stehen die Kunden draußen Schlange. Die neun ehrenamtlichen Helfer der Arbeiterwohlfahrt (AWO)Lampertheim um Vorsitzende Walburga Jung zeigen Herz und öffnen die Eingangstür eher. Schon bald ist der Kundenandrang in den Räumlichkeiten im Keller der Blücherstraße 26 groß.

Dort erwartet sie ein nettes Team und eine freundliche Atmosphäre. Während sich die Kauffreudigen nach Winterware umschauen und anprobieren, sortieren die Helfer gespendete Kleidung und drapieren diese an Ort und Stelle in den Verkaufsräumen. Hängeware kommt auf die Kleiderständer, Pullover und Unterwäsche sind Stapelware und werden in Regale gelegt.

Kleider, Schuhe, Taschen

Das gesamte Sortiment besteht aus Kleidung, Schuhen und Taschen. Sie sehen ansprechend und sauber aus und werden übersichtlich präsentiert. Kleidung und Schuhe sind nach dem Geschlecht des Trägers und nach Konfektionsgrößen sortiert und besitzen modisches Niveau. So gibt es farbenfrohe Kinderanoraks, stylishe Damenpullis und schicke Herrenwesten. Überhaupt geht die Bandbreite der Anziehsachen von sportlichen Outfits bis hin zur eleganten Garderobe.

Mit großen Taschen bepackt betritt Günter Heckl den Verkaufsraum. „Meine Töchter und meine Enkeltochter haben zu Hause aussortiert“, sagt der Lampertheimer. Er findet die Kleiderkammer, in der es Second Hand-Ware zu ganz kleinen Preisen gibt, eine hervorragende Sache. „In unserer Gesellschaft wird zu viel fortgeschmissen und das muss nicht sein. Denn es gibt Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht“, bekräftigt Heckl. Und über das Ehrenamt, dass die Helfer leisten, sagt er: „Hut ab!“ Schließlich sind viele der Ehrenamtlichen schon über 70 Jahre alt.

17 Helfer wechseln sich ab

Weil die Kleiderkammer über den Jahreswechsel fünf Wochen geschlossen war, hieß es am Mittwochnachmittag, dem ersten Verkaufstag im neuen Jahr, zahlreiche Vorbereitungen zu treffen. „Wir haben uns schon vergangene Woche zusammengefunden, aufgeräumt und alles hergerichtet“, erläutert Jung. Sie ist 80 Jahre alt, seit über 30 Jahren beim Lampertheimer Ortsverband der AWO und seit 18 Jahren in der Kleiderstube tätig. Ihr zur Seite stehen 17, sich abwechselnde Helfer. Heike Harres ist neu im Team der Helfer und packt beim Sortieren der Spenden mit an. Die Kleiderstube und das damit verbundene vorbildliche Engagement sei eine tolle Sache, hebt die 60-Jährige hervor. Die Ehrenamtlichen leisteten einen beständigen Einsatz und das schon seit vielen Jahren.

Drei Kundinnen sind inzwischen mit ihrem Einkauf fertig und bezahlen an der Kasse. Auf Nachfrage erklären sie, dass sie sehr gerne in die Kleiderkammer kämen. Die Ware aus zweiter Hand sei nicht beschmutzt und modisch. So sparten sie Geld. „Die Preise bewegen sich je nach der Art des Kleidungsstückes zwischen 50 Cent und vier Euro“, erklärt Walburga Jung und fügt hinzu: „Es können alle in der Kleiderkammer einkaufen.“ Vorwiegend seien es aber Bedürftige, Menschen mit geringem Einkommen, Flüchtlinge und Saisonarbeitskräfte.

Die Ware an sie abzugeben sei aber nur möglich, weil auch regelmäßig Kleidung gebracht wird. „Leider müssen wir 40 Prozent aussortieren und wegschmeißen, weil sie unbrauchbar sind“, bedauert Jung. Manche Textilien seien verdreckt, kaputt und uralt. Die Vorsitzende bestellt deshalb regelmäßig ein Verwertungsunternehmen zur Abholung der Altkleider. Außerdem gehe ein Teil der Kleiderspenden alle zwei Monate auf die Reise zu einer Kirchengemeinde in Rumänien. Dort hätten Hilfsbedürftige ebenso die Gelegenheit, sich einzukleiden.

Einnahmen für AWO-Projekte

Die Einnahmen der Kleiderstube kämen anderen AWO-Projekten zugute, berichtet Jung. Beispielsweise würden für Jubiläen der Verbandsmitglieder Präsente gekauft. Obendrein spendet die AWO an verschiedene Organisationen. Die jüngste Spende, ein Betrag von 350 Euro, ging an die Mannheimer Kindervesperkirche. Demnächst will sich das Kleiderstuben-Team selbst etwas Gutes tun und eine Lüftungs- und Klimaanlage einbauen lassen. „Wir können nur zwei kleine Kellerfenster öffnen und deshalb ist es in den Sommermonaten manchmal kaum auszuhalten“, verdeutlicht Jung und ergänzt zur Finanzierung: „Das Geld dafür haben wir angespart.“

