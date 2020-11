Ausschüsse in Hofheim

Lampertheim/Hofheim.Sowohl die Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses (SEBA) am Dienstag, 24. November, 19 Uhr, als auch die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 25. November, 19 Uhr, finden im Bürgerhaus Hofheim statt. Beide Sitzungen sind öffentlich. Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen und weil weniger Plätze als in der Hans-Pfeiffer-Halle zur Verfügung stehen, sollten Bürger abwägen, ob es notwendig ist, einer solchen Sitzung beizuwohnen, bittet die Stadtverwaltung.

In der Bauausschusssitzung wird das Grünflächenkonzept vorgestellt. Anschließend steht die erste Änderung des Bebauungsplanes für das Quartier Sedanstraße-West auf der Tagesordnung. Die Nutzung in diesem Gebiet muss von einem Mischgebiet in ein urbanes Gebiet geändert werden, damit ein geplantes Wohn- und Geschäftshaus mit 25 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten errichtet werden kann.

Auch die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für den Energiepark Hüttenfeld steht auf der Tagesordnung. Der Betreiber des Energieparks, der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), will den Standort seiner Müllsammelfahrzeuge von Gernsheim nach Hüttenfeld verlegen.

Firma will Lithium fördern

Die Firma Vulcan Energie Ressourcen hat die Erlaubnis beantragt, in der Lampertheimer Gemarkung zu erkunden, ob im Oberrheingraben die Voraussetzungen gegeben sind, um Lithium aus Thermalwasser zu gewinnen. Bisher liegt nur ein Antrag vor, um Daten zu erheben und auszuwerten. Die Stadt ist aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen.

Um die Verabschiedung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (WSV) zur Entschlammung des Altrheins und der Verbesserung der Freizeitnutzung mit dem Ziel einer Übernahme des Altrheins durch die Stadt, geht es in einem weiteren Tagesordnungspunkt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch soll der Aktionsplan für das Vorhaben der Stadt, kinderfreundliche Kommune zu werden (wir haben berichtet), verabschiedet werden. Außerdem stehen die Verlängerung der Kindertagesstättensatzung, die Besetzung des Ortsgerichts Rosengarten sowie die Geschäftsordnung für die politischen Gremien auf der Tagesordnung. swa

