Außenspiegelabgetreten

Lampertheim.Mindestens 30 geparkte Autos sind im Norden von Lampertheim zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlugen oder traten die Täter überwiegend die Außenspiegel der Autos ab: in der Chemie-, Westend-, Richard-Weber-, Schwalbenstraße und Hohenzollernstraße. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 9000 Euro.

Zeugen haben am späten Freitagabend zwei Personen beim Abtreten eines Spiegels in der Westendstraße beobachtet. Einer von ihnen sei zwischen 20 und 30 Jahre alt sowie schlank und habe einen hellen Kapuzenpullover oder eine helle Kapuzenjacke getragen. Die Ermittler in Lampertheim gehen davon aus, dass dieses Duo auch durch die anderen Straßen gezogen ist. Die Lampertheimer Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06206/9 44 00. cos/pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020