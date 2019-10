Ausstellung im Schiller-Café

Lampertheim.„Was konnten sie tun“ ist der Titel einer Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die in den ersten beiden Novemberwochen im Schiller-Café zu sehen sein wird. Die Aktion des Lampertheimer Bündnisses für Demokratie findet im Rahmen der Reihe „Erinnern und Gedenken – 80 Jahre Friedensverantwortung“ statt. Am Freitag, 1. November, 18 Uhr, ist die Eröffnung. Dazu wird die 90-jährige Zeitzeugin Karla Spagerer aus Mannheim begrüßt. Lampertheims Stadtarchivar Hubert Simon gibt eine Einführung in die Thematik mit einer Darstellung der Geschichte Lampertheims in der Zeit des Dritten Reiches. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. red

