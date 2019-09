Ausstellung über „Das große Fressen“

Hofheim.Die Künstlerinitiative Lampertheim lädt für Freitag, 11. Oktober, 19 Uhr, zur Eröffnung einer Ausstellung mit dem Titel „Das große Fressen“ in die Galerie der Hofheimer Schulstraße 4. Beteiligt sind zehn Künstler aus der Region und weit darüber hinaus. Der Ausstellungstitel bezieht sich nach Angaben der Veranstalter auf den Film „La Grande Bouffe“ („Das große Fressen“) von Marco Ferreri. Darin fressen sich Männer an Delikatessen zu Tode. Menschliche Gier und die Frage nach dem, was im Leben wirklich Wert hat, sind Thema des Films und der Ausstellung in Hofheim, die sich darauf bezieht. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.09.2019